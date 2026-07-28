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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'कुछ अच्छा होगा, नहीं तो हम...' ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी

'कुछ अच्छा होगा, नहीं तो हम...' ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत हो रही है. ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है, जब सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक में ड्रोन हमलों की खबरें मिली.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 28 Jul 2026 07:16 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (27 जुलाई 2026) को कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत हो रही है और किसी समझौते पर पहुंचने की अच्छी संभावना है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बातचीत नाकाम रही तो ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले फिर से शुरू हो जाएंगे. 

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "हमारी अच्छी बातचीत हो रही है. मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होने की संभावना है और अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम वही करेंगे जो हम दो दिन पहले कर रहे थे."  इसके बाद मिशिगन में एक चुनावी रैली में ट्रंप ने कहा कि ईरान को रिश्वत देकर नहीं मनाया जा सकता और चेतावनी दी कि अगर कूटनीति सफल नहीं हुई, तो अमेरिका उन्हें बुरी तरह हरा देगा. 

ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब सोमवार को सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक में ड्रोन हमलों की खबरें मिली. अमेरिका ने शनिवार को ईरान के खिलाफ दो हफ़्ते से चल रहे बमबारी अभियान को रोक दिया. एक अमेरिकी अधिकारी और कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सैन्य कमांडरों ने ट्रंप को सलाह दी कि हमलों से जो हासिल किया जा सकता था, वह सब हो चुका है. 

गोला-बारूद की कमी का मामला
अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि जॉइंट चीफ़्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने भी हवाई हमलों में इस्तेमाल होने वाले गोला-बारूद के कम होने को लेकर चिंता जताई थी. ट्रंप ने उन बातों को खारिज कर दिया कि अमेरिकी सेना को गोला-बारूद की कमी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि स्टॉक को तेजी से फिर से भरा जा रहा है और वे और भी एडवांस्ड हथियार सिस्टम चाहते हैं.

तेहरान का बातचीत की कोशिश से इनकार 
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि तेहरान ने कूटनीति का रास्ता नहीं छोड़ा है और मध्यस्थों के जरिए अभी भी बात जारी है. हालांकि, उन्होंने उन खबरों को खारिज कर दिया है कि ईरान ने बातचीत की अपील की थी. बघाई ने कहा, "यह हमारे DNA में नहीं है." ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि जब तक ट्रंप का खुद से लागू किया गया सीजफायर जारी रहेगा, तब तक ईरान हमले नहीं करेगा.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 28 Jul 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Donald Trump US Drone Attack IRAN
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