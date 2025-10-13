गाजा पीस डील से पहले हमास ने छोड़े 20 बंधक, ब्रिटेन के PM ने दिया बड़ा बयान

मिस्र में सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को गाजा शांति शिखर सम्मेलन की पहली बैठक होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मिस्र के अब्देल फतह अल-सीसी इसकी अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. राष्ट्रपति ट्रंप के शांति समझौते के तहत पहले चरण में 7 बंधकों की रिहाई हो गई. इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बयान सामने आया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के माध्यम से ब्रिटिश पीएम ने कहा, 'आज मध्य पूर्व में युद्ध समाप्त करने का पहला और महत्वपूर्ण चरण है. अब हमें पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना होगा. ब्रिटेन गाजा में नागरिकों के लिए अतिरिक्त मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है और हम इसके पुनर्निर्माण में तेजी लाने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे.'

फिलिस्तीन के 2000 कैदियों को इजरायल करेगा रिहा

अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्र में आयोजित इस बैठक में शामिल होने से पहले इजरायल के दौरे पर पहुंचे हैं. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दौरा 4 घंटे का है. दूसरी तरफ बंधकों की रिहाई मामले में ताजा अपडेट यह है कि पहले फेज में 7 इजरायली बंधकों को हमास ने रेड क्रॉस पर इजरायल के अधिकारियों को सौंपा था.

वहीं इजरायल वॉर रूम के 'X' अकाउंट पर जानकारी दी गई है कि बाकी के 13 जीवित बंधकों को भी हमास ने रेड क्रॉस पर इजरायली अधिकारियों को सौंप दिया है. ट्रंप के सीजफायर प्लान के तहत फिलिस्तीन के लगभग 2000 कैदियों को इजरायल की ओर से रिहा किया जाना है.

रिहा हुए बंधकों के परिवार खुश

इजरायली वॉर रूम ने जानकारी दी है कि रिहा हुए बंधकों में से एक मतान के परिवार ने कहा, 'हम फिर से सांस ले सकते हैं. हमारा मतान घर आ गया है! हमारा प्यारा बेटा दो साल बाद हमारे पास लौट आया है और हमें उस पर बहुत गर्व है. हम उसकी हिम्मत की कद्र करते हैं. हम उसे गले लगाए बिना नहीं रह सकते और हम उसके साथ उसकी वापसी की योजना बना रहे हैं.'

