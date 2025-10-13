'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार को लेकर विपक्ष लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है. विपक्ष के लगातार बयानबाजी के बीच सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने विवादास्पद टिप्पणी दी. उन्होंने कहा कि महिलाओं को देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए, पुलिस हर जगह सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है.

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर कहा कि पुलिस घटना सामने आने के बाद ही कार्रवाई कर सकती है. उन्होंने महिलाओं से सतर्क रहने का निवेदन किया. टीएमसी सांसद की यह टिप्पणी दुर्गापुर में छात्रा के साथ शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को हुए गैंगरेप के दो दिन बाद आई.

'महिलाओं को खुद रहना चाहिए सतर्क'

सांसद सौगत रॉय ने ANI के साथ बातचीत के दौरान कहा, 'बंगाल में ऐसे मामले मुश्किल से ही आते हैं. बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर है, लेकिन महिलाओं को देर रात अपने कॉलेज से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पुलिस हर जगह गश्त नहीं कर सकती है.'

सांसद ने आगे कहा, 'हर इंच पर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती है. हर सड़क पर पुलिस तैनात नहीं की जा सकती. घटना सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई कर सकती है. इसलिए महिलाओं को भी सतर्क रहना चाहिए.'

#WATCH | Kolkata, West Bengal: On the Durgapur alleged gang rape case, TMC MP Saugata Roy says, "Such cases are rare in Bengal. Women's safety in Bengal is better than in any other place... But women shouldn't leave their colleges so late at night, as the police can't patrol… pic.twitter.com/PVFeTBYC5p — ANI (@ANI) October 13, 2025

CM ममता बनर्जी का छात्राओं से आग्रह

शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद से ही पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं घटना को लेकर सीएम बनर्जी ने सवाल उठाया कि दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता रात 12:30 बजे कैसे बाहर थी. उन्होंने छात्राओं से आग्रह किया कि वह देर रात अपने छात्रावास या घर से बाहर ना निकलें.

मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात को हुई, जब मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा अपनी एक सहेली के साथ रात के खाने के लिए बाहर गई थी. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को यह जानकारी दी कि मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे आरोपियों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है.

