हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वगाजा जा रही नावों को इजरायल ने बीच समुद्र में ही रोका, ग्रेटा थनबर्ग समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए

गाजा जा रही नावों को इजरायल ने बीच समुद्र में ही रोका, ग्रेटा थनबर्ग समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए

फ़्लोटिला ने बताया, "गाजा समय के अनुसार रात 8:30 बजे (1730 GMT) कई जहाजों जैसे Alma, Sirius और Adara को अंतरराष्ट्रीय जल में इजराइली सेनाओं ने अवैध रूप से रोका और बोर्ड किया."

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 02 Oct 2025 09:01 AM (IST)
Preferred Sources

इजराइली नौसेना ने बुधवार को गाजा Strip में मदद पहुँचाने जा रही Global Sumud Flotilla को इंटरसेप्ट कर रोका, जिससे युद्ध-ग्रस्त फ़िलिस्तीनी क्षेत्र पर इज़राइल के ब्लॉकैड को तोड़ने की उसकी नवीनतम कोशिश समाप्त हो गई. इस सैन्य अभियान की घोषणा फ़्लोटिला और इज़राइल के विदेश मंत्रालय दोनों ने की.

फ़्लोटिला में लगभग 45 जहाज शामिल थे, जिनमें राजनीतिक हस्तियां और एक्टिविस्ट थे, जिनमें स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल थीं. यह फ़्लोटिला पिछले महीने स्पेन से रवाना हुई थी और उसका लक्ष्य इज़राइल के ब्लॉकैड को तोड़कर गाजा पहुँचाना था, जहां संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अकाल की स्थिति बन चुकी है.

फ़्लोटिला पर इजराइली कार्रवाई

फ़्लोटिला ने बताया, "गाजा समय के अनुसार रात 8:30 बजे (1730 GMT) कई जहाजों जैसे Alma, Sirius और Adara को अंतरराष्ट्रीय जल में इजराइली सेनाओं ने अवैध रूप से रोका और बोर्ड किया." इसके अलावा, लाइव स्ट्रीम और कई अन्य जहाजों के संचार संबंधी संपर्क खो गए.

इज़राइल के विदेश मंत्रालय ने X (पूर्व में Twitter) पर पोस्ट किया कि "कई जहाज़ों को सुरक्षित रूप से रोका गया है और यात्रियों को इज़राइल के बंदरगाह में ले जाया जा रहा है." मंत्रालय ने यह भी कहा कि "ग्रेटा और उनके साथी सुरक्षित और स्वस्थ हैं." इससे पहले इजराइली नौसेना ने फ़्लोटिला को ब्लॉकैड वाले पानी में प्रवेश न करने की चेतावनी दी थी.
स्पेन और इटली, जिन्होंने नौसैनिक सुरक्षा बल भेजे थे, ने भी जहाज़ों से कहा कि वे गाजा के निकट इज़राइल द्वारा घोषित निषेध क्षेत्र में प्रवेश न करें.

 

फ़्लोटिला ने 10 दिन के लिए ट्यूनीशिया में रुकने के बाद, जहां आयोजकों ने दो ड्रोन हमलों की सूचना दी थी, 15 सितंबर को अपनी यात्रा फिर शुरू की. इसके दौरान मुख्य जहाज़ Alma को इजराइली युद्धपोत ने "आक्रामक रूप से घेरा," और अन्य जहाज़ Sirius को समान "उत्पीड़नकारी" गतिविधियों का सामना करना पड़ा.

फ़्लोटिला ने पहले ही कहा था कि वे इज़राइल की धमकियों और सैन्य आतंक का सामना करते हुए गाजा पहुँचाने का अपना मिशन जारी रखेंगे. उन्होंने X पर लिखा कि वे "सतर्क रहेंगे क्योंकि हम उसी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पहले फ़्लोटिला को रोका या हमला किया गया."

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और चेतावनी

तुर्की के विदेश मंत्री ने इसे "आतंकवाद की कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन" बताया. दक्षिण अफ्रीका ने सभी असशस्त्र प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की. इटली और ग्रीस ने इज़राइल से फ़्लोटिला के सुरक्षित संचालन की गारंटी देने की मांग की. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि फ़्लोटिला कोई खतरा नहीं है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह पहल खतरे और गैर-जिम्मेदारी का संकेत देती है और अमेरिका के नए गाजा शांति प्रस्ताव को प्रभावित कर सकती है.

Published at : 02 Oct 2025 09:01 AM (IST)
Tags :
Spain Gaza ISRAEL
