हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफ्रांस में सियासी भूचाल! एक महीने में ही प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा; बढ़ीं मैक्रों की मुश्किलें

फ्रांस में सियासी भूचाल! एक महीने में ही प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा; बढ़ीं मैक्रों की मुश्किलें

Emmanuel Macron: सेबेस्टियन लेकोर्नू पिछले डेढ़ साल में इस्तीफा देने वाले फ्रांस के चौथे पीएम हैं. ऐसे में अब फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ गतिरोध बढ़ गया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 Oct 2025 11:14 PM (IST)
Preferred Sources

फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने एक महीने से भी कम समय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया. वह पिछले डेढ़ साल में चौथे प्रधानमंत्री हैं, जो अपने पद का त्याग कर चुके हैं. साल 2017 में जब राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का चुनाव हुआ था, तब उन्हें शांति और स्थिरता का प्रतीक माना गया था. फ्रांस के पांचवें गणराज्य के पहले मध्यमार्गी राष्ट्रपति के रूप में मैक्रों ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी ‘ला रिपब्लिक एन मार्शे’ के जरिए बड़ा समर्थन जुटाया था, जिसमें कई नए राजनीतिक चेहरे शामिल थे. पहले साल में यह स्थिरता दिखाई दी.

मैक्रों ने राष्ट्रपति चुनावों के दूसरे दौर में धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को हराया था और उनके समर्थक चुप हो गए थे. विरोध सीमित था, लेकिन अब मैक्रों के पास प्रधानमंत्री नहीं बचा है, वह कोई महत्वपूर्ण कानून पारित नहीं कर पा रहे हैं और इस्तीफे की मांग बढ़ रही है.

2018 से शुरू हुईं इमैनुएल मैक्रों की मुसीबतें

मैक्रों के लिए समस्याएं 2018 में शुरू हुईं, जब गिलेट जॉन (येलो जैकेट आंदोलन) ने ईंधन कीमतों और उनकी आर्थिक योजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद कोविड महामारी आई, जो मैक्रों के पूर्ववर्तियों से बिल्कुल अलग चुनौती थी. 2022 में, मरीन ले पेन फिर से चुनाव के दूसरे दौर में पहुंचे और इस बार उनका मुकाबला 2017 से कहीं ज्यादा कड़ा था.

फ्रांस की राजनीतिक स्थिति को नया मोड़ देने के लिए, 2024 में मैक्रों ने गेब्रियल अटाल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने. लेकिन यह प्रयास असफल साबित हुआ और जून 2024 के यूरोपीय चुनावों में मैक्रों की पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा.

फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली में बढ़ गया था गतिरोध

इसके बाद, मैक्रों ने जुलाई 2024 में अपने राजनीतिक विरोधियों, खासकर मरीन ले पेन की पार्टी रासाम्बल्मां नेशनल के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए मध्यावधि चुनाव कराए. इसके परिणामस्वरूप फ्रांसीसी राष्ट्रीय असेंबली में गतिरोध बढ़ गया, जहां कोई भी प्रमुख राजनीतिक पार्टी बहुमत हासिल करने में असफल रही.

पीएम पद से इस्तीफा देते हुए क्या बोले सेबेस्टियन लेकोर्नू

इसके बाद प्रधानमंत्री पद पर एक के बाद एक कई बदलाव हुए. गेब्रियल अटाल, मिचेल बार्नियर और फ्रांस्वा बैरू के बाद, आखिरकार सेबेस्टियन लेकोर्नू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया. लेकिन वह भी एक महीने से भी कम समय में इस्तीफा देने को मजबूर हो गए, यह बताते हुए कि संसद में विभिन्न दलों के बीच समझौते की कमी के कारण काम करना असंभव हो गया था.

फ्रांस में यह राजनीतिक अस्थिरता पिछले कुछ समय से गहरी हो गई है. हाल के ब्लोकोंस तौ! (सब कुछ रोक दो) विरोध आंदोलन ने देश के बड़े हिस्से को ठप कर दिया है और यातायात में भारी व्यवधान पैदा किया है.

फ्रांस की राजनीतिक हालत ठीक नहीं

राजनीतिक हालात अब फ्रांस के उस दौर की याद दिलाते हैं, जब देश को नाजियों से हार का सामना करना पड़ा था. भ्रष्टाचार, घोटाले और शाही राजनीतिक अधिकारियों के खिलाफ जारी खबरों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है. हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और मरीन ले पेन दोनों को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया गया है.

अब, मैक्रों को भविष्य के लिए युवा नेताओं की ओर देखना पड़ सकता है. वे गेब्रियल अटाल जैसे नेता को आगे बढ़ा सकते हैं, जो वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन इससे उनके आर्थिक सुधारों में कमी आनी तय है. या फिर, मैक्रों को एक और चुनाव की ओर जाना पड़ सकता है, जिसमें सभी प्रमुख उम्मीदवार युवा होंगे और पुराने भ्रष्टाचार के दाग से मुक्त होंगे. चाहे वह धुर दक्षिणपंथी जॉर्डन बार्डेला हों, ला फ्रांस इनसौमी के माथिल्दे पैनोट या फिर अटाल, सभी प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी 40 वर्ष से कम आयु के होंगे.

मैक्रों के खिलाफ फ्रांस में तेज हो सकती है इस्तीफे की मांग

मैक्रों को विश्व मंच पर अपनी भूमिका निभाते हुए उम्मीद करनी होगी कि उनके समर्थक वामपंथी गठबंधन को साथ लाने में सफल होंगे. यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अगले दो साल इंतजार करना लंबा हो सकता है और यदि कोई रास्ता नहीं निकला तो मैक्रों के खिलाफ इस्तीफे की मांग और तेज हो सकती है.

यह भी पढ़ेंः दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?

Published at : 07 Oct 2025 11:14 PM (IST)
Tags :
France Emmanuel Macron PRIME MINISTER Sebastien Lecornu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
बिहार
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Cough Syrup Deaths: मासूमों की मौत, सरकार पर सवाल!
Bollywood News: Nora Fatehi के 'Dilbar Ki Aankhon' ने मचाया धमाल, फैंस हुए बेकरार!
Bharti Singh Second Pregnancy: Bharti-Haarsh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, Gola बनेगा बड़ा भाई!
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा का शानदार अभिनय, हंसी का भरपूर डोज
BJP MP Attacked in West Bengal: पश्चिम बंगाल में BJP सांसद पर हमले का मामला गरमाया | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला । बड़े अपडेट
बिहार
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
बिहार चुनाव में क्या प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे? एक्सपर्ट से समझें
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
टेलीविजन
BB19 Oct 07 Written Update: इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये 5 कंटेस्टेंट, गौरव खन्ना से भिड़ीं नीलम गिरी, कहा- 'घर में रहकर क्या उखाड़ रहे'
बिग बॉस 19: इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये 5 कंटेस्टेंट, गौरव खन्ना से भिड़ीं नीलम गिरी
फूड
Karwa Chauth Recipe: करवाचौथ व्रत के लिए हेल्दी जिमीकंद रेसिपी, इस बार टेस्ट और सेहत दोनों का रखें ध्यान
करवाचौथ व्रत के लिए हेल्दी जिमीकंद रेसिपी, इस बार टेस्ट और सेहत दोनों का रखें ध्यान
ट्रेंडिंग
गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो गुस्से में खिड़की तोड़ कूदा युवक, रोती रह गई लड़की और फिर.... वीडियो वायरल
गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा तो गुस्से में खिड़की तोड़ कूदा युवक, रोती रह गई लड़की और फिर.... वीडियो वायरल
शिक्षा
केवल 19 साल की उम्र में सीईओ बना मुंबई का लड़का! गूगल ने भी माना लोहा, सॉल्व कर दी एआई की सबसे बड़ी समस्या
केवल 19 साल की उम्र में सीईओ बना मुंबई का लड़का! गूगल ने भी माना लोहा, सॉल्व कर दी एआई की सबसे बड़ी समस्या
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget