हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?

दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?

फिनलैंड में भारतीयों के लिए स्थायी निवास (PR) लेने से आप अनिश्चित समय तक रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, परिवार के साथ रह सकते हैं और शेंगेन क्षेत्र में यात्रा कर सकते हैं.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 07 Oct 2025 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में शामिल है. यहां की उच्च जीवन गुणवत्ता, सुरक्षित समाज और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों ने इसे वैश्विक प्रतिभाओं के लिए आकर्षक बना दिया है. भारतीय नागरिकों के लिए फिनलैंड में स्थायी निवास (Permanent Residency- PR) लेना कई फायदे देता है. इससे आप अनिश्चितकाल तक फिनलैंड में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, परिवार के साथ रह सकते हैं और बाद में नागरिकता लेने का रास्ता भी खुलता है.

स्थायी निवास (PR) के फायदे

  • फिनलैंड में अनिश्चितकाल तक रहने और काम करने का अधिकार.
  • स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सरकारी सुविधाओं तक पहुंच.
  • शेंगेन एरिया में यात्रा करने की सुविधा.
  • Residence card हर पांच साल में नवीनीकरण करना जरूरी है, PR समाप्त नहीं होती.

ध्यान दें कि PR और फिनिश नागरिकता अलग हैं. नागरिकता पाने के लिए भाषा की दक्षता, आठ साल का लगातार निवास और अन्य मानदंड पूरे करना जरूरी है.

2025 में नए नियम और अपडेट

  • परिवार के प्रायोजकों के लिए अब कम से कम 2 साल फिनलैंड में रहना जरूरी है.
  • पति-पत्नी की न्यूनतम उम्र 21 साल तय की गई है.
  • विशेषज्ञों के लिए तेज प्रोसेसिंग वाली वर्क परमिट, न्यूनतम मासिक वेतन EUR 1,600 (लगभग ₹1.65 लाख).
  • PR सीधे नहीं, बल्कि Type A वर्क या परिवार आधारित परमिट पर रहने के बाद ही मिलती है.

कौन आवेदन कर सकता है?

निवास की अवधि

  • Type A (continuous) residence permit पर लगातार 4 साल रहना जरूरी है.
  • कम से कम 2 साल फिनलैंड में फिजिकली रहना अनिवार्य है.
  • Type B (temporary) permit के समय को नहीं गिना जाएगा.
  • वर्तमान परमिट वैध होना चाहिए
  • PR के लिए टेम्पररी परमिट (काम या परिवार आधारित) अभी भी मान्य होना चाहिए.
  • छात्र या नौकरी ढूंढने वाले लोग सीधे PR के लिए आवेदन नहीं कर सकते.

आय और पेशेवर योग्यता

  • Type A permit के लिए वित्तीय स्थिरता जरूरी है.
  • वर्क-आधारित प्रवेश: वार्षिक आय EUR 40,000 (लगभग ₹41.3 लाख) या मान्यता प्राप्त मास्टर्स/पोस्टग्रेजुएट डिग्री + 2 साल का अनुभव.
  • C1 लेवल फिनिश/स्वीडिश + 3 साल का काम अनुभव वैकल्पिक रूप से उपयोगी.

अन्य आवश्यकताएं

  • साफ सुथरा क्रिमिनल रिकॉर्ड (भारत से पुलिस क्लियरेंस).
  • वैध स्वास्थ्य बीमा और निवास प्रमाण.
  • कोई लंबित ऋण या सामाजिक कल्याण पर निर्भरता नहीं.

PR के लिए आवेदन प्रक्रिया, जानें आसान स्टेप्स

  • प्रारंभिक निवास परमिट प्राप्त करें
  • नौकरी, परिवार या विश्वविद्यालय के आधार पर आवेदन.
  • ऑनलाइन Enter Finland या VFS Global भारत केंद्र से.
  • बायोमेट्रिक्स, पासपोर्ट, नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी प्रूफ, प्रमाणपत्र और पुलिस क्लियरेंस जमा करें.

निवास और नवीनीकरण

  • Type A permit पर फिनलैंड में रहें और आवश्यकतानुसार नवीनीकरण करें.
  • PR के दस्तावेज तैयार करें:
  • पासपोर्ट, फोटो, निवास प्रमाण, आय/सैलरी स्लिप, शैक्षिक प्रमाणपत्र, यात्रा लॉग और परिवार विवरण.
  • वर्तमान परमिट की समाप्ति से पहले आवेदन करें.

पहचान सत्यापन

  • Migri सर्विस पॉइंट पर बायोमेट्रिक सत्यापन.
  • निर्णय की प्रतीक्षा
  • Migri के Processing Time Checker से स्थिति देखें.
  • स्वीकृति होने पर PR कार्ड प्राप्त करें.

आपत्ति/अपील

  • अस्वीकृति की स्थिति में 30 दिनों में अपील, शुल्क EUR 260.
  • बेरोजगार परमिट धारकों को नई नौकरी खोजने के लिए 3 महीने की ग्रेस पीरियड दी जाती है.

फायदे और चुनौतियां

फायदे:

  • अनिश्चितकाल तक रहने और काम करने का अधिकार.
  • परिवार को स्पॉन्सर करने की सुविधा.
  • शेंगेन यात्रा की सुविधा.

मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं

आठ साल बाद नागरिकता का रास्ता (भाषा परीक्षा सहित).

चुनौतियां

1. ठंडा मौसम और भाषा की कठिनाई (फिनिश/स्वीडिश).

2. जीवन स्तर महंगा.

Published at : 07 Oct 2025 02:43 PM (IST)
Embed widget