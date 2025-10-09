हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वKamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला

Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला

अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लॉस एंजिल्स में अपनी नई किताब ‘107 डेज़’ के प्रचार के दौरान ट्रंप प्रशासन पर तीखा हमला किया. उन्होंने राजनीतिक माहौल को पागलपन की हद करार दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 09 Oct 2025 07:47 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) ने एक बार फिर अपने पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों पर तीखा हमला किया है. लॉस एंजिल्स के गेटी सेंटर (Getty Center) में आयोजित 'ए डे ऑफ अनरीजनेबल कन्वर्सेशन' सम्मेलन के दौरान हैरिस ने ट्रंप सरकार को पागलपन की मिसाल बताया और इस दौरान उन्होंने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया. यह कार्यक्रम उनकी नई आत्मकथा 107 डेज के प्रचार का हिस्सा था. ये एक ऐसी किताब, जिसमें उन्होंने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार और उसके बाद के भावनात्मक संघर्षों को साझा किया है.

हैरिस ने अपने भाषण में कहा कि यह दौर केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है. उन्होंने कलाकारों और लेखकों से कहा कि वे इस दौर की भावनाओं को अपने काम में दिखाने की कोशिश करें. हम इस समय इतिहास रच रहे हैं. आप कहानीकार सिर्फ दर्शक नहीं हैं. आप इस कहानी के भीतर हैं. जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं, उसे अपने पात्रों और शब्दों में ढालिए. उन्होंने कहा कि आज का अमेरिका भ्रम और असंतुलन के दौर से गुजर रहा है, जहां बहुत से लोग खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं. लोग सोचते हैं कि वे पागल हो गए हैं, जबकि असल में पागल वे नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो सत्ता में हैं. इस टिप्पणी के बाद उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, जिस पर पूरा सभागार हंसी और तालियों से गूंज उठा.

आत्मकथा 107 डेज

कमला हैरिस की आत्मकथा ‘107 Days’ उनके 2024 के चुनावी अभियान और ट्रंप से मिली हार की कहानी बयान करती है. इस किताब में उन्होंने चुनाव की रात को याद करते हुए लिखा है कि वह शब्दहीन और सदमे में थीं. मैं बार-बार सिर्फ यही कह रही थी हे भगवान, हे भगवान. मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया, सिवाय उस पल के जब मेरी मां का निधन हुआ था. हैरिस ने बताया कि चुनाव परिणाम केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए सामूहिक शोक का पल था. उनके मुताबिक, यह वह समय था जब अमेरिका ने एक ऐसे नेतृत्व को चुना, जो समाज को विभाजित कर रहा था और संस्थाओं को कमजोर कर रहा था.

ट्रंप पर गंभीर आरोप

हैरिस ने अपने भाषण में ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ट्रंप का प्रशासन केवल अमीरों और कॉर्पोरेट हितों के लिए काम कर रहा है. हम एक ऐसे राष्ट्रपति को देख रहे हैं, जो खुद की और अपने दोस्तों की तिजोरियां भर रहा है. वह मेहनतकश वर्ग पर टैक्स बढ़ा रहा है, SNAP और मेडिकेड जैसी सामाजिक योजनाओं में कटौती कर रहा है. विज्ञान को नजरअंदाज कर रहा है और सेना को सड़कों पर उतार रहा है. हैरिस ने यह भी कहा कि ट्रंप सरकार ने कैंसर अनुसंधान, पर्यावरण नीतियों और जलवायु सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों की अनदेखी की है. यह सरकार विज्ञान को नहीं मानती और जब कोई देश विज्ञान को नकारता है तो वह अपने भविष्य से मुंह मोड़ लेता है.

ये भी पढ़ें: Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें सऊदी के उमर यागी कैसे बने पहले नोबेल विजेता

Published at : 09 Oct 2025 07:47 AM (IST)
Tags :
America Kamala Harris Donald Trump DONALD Trump WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें सऊदी के उमर यागी कैसे बने पहले नोबेल विजेता
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें सऊदी के उमर यागी कैसे बने पहले नोबेल विजेता
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
क्रिकेट
6 गेंदों पर 48 रन... जब 21 साल के बल्लेबाज ने जड़ दिए लगातार 7 छक्के
6 गेंदों पर 48 रन... जब 21 साल के बल्लेबाज ने जड़ दिए लगातार 7 छक्के
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kanpur Blast Update: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
कानपुर ब्लास्ट अपडेट: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
Advertisement

वीडियोज

VIP Convoy: 20 मिनट तक तड़पती रही Ambulance, क्या VIP ज्यादा जरूरी?
Crime News: पत्नी की हत्या, तहखाने में लाश, फिर आत्मा के डर से कबूला जुर्म! Delhi में पति पर खौलता तेल
Cough Syrup Deaths: MP में 20 बच्चों की मौत, CM Mohan Yadav बोले- 'कल की बात आज मत लाओ'
NDA और महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेंच!
Heavy Snowfall: पहाड़ों पर 40 साल का रिकॉर्ड टूटा, Patna में गर्मी का कहर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें सऊदी के उमर यागी कैसे बने पहले नोबेल विजेता
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें सऊदी के उमर यागी कैसे बने पहले नोबेल विजेता
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
क्रिकेट
6 गेंदों पर 48 रन... जब 21 साल के बल्लेबाज ने जड़ दिए लगातार 7 छक्के
6 गेंदों पर 48 रन... जब 21 साल के बल्लेबाज ने जड़ दिए लगातार 7 छक्के
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kanpur Blast Update: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
कानपुर ब्लास्ट अपडेट: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
बॉलीवुड
अरबाज खान और शूरा खान ने अनाउंस किया बेबी गर्ल का नाम, जानें क्या हा मतलब
अरबाज खान और शूरा खान ने अनाउंस किया बेबी गर्ल का नाम, जानें क्या हा मतलब
जनरल नॉलेज
Mini Israel: भारत का यह गांव मिनी इजरायल के नाम से मशहूर, भारतीयों से ज्यादा यहां रहते हैं विदेशी
भारत का यह गांव मिनी इजरायल के नाम से मशहूर, भारतीयों से ज्यादा यहां रहते हैं विदेशी
हेल्थ
बच्चों में क्यों बढ़ रहा मायोपिया का खतरा? डॉक्टर से जान लें हर एक बात
बच्चों में क्यों बढ़ रहा मायोपिया का खतरा? डॉक्टर से जान लें हर एक बात
ट्रेंडिंग
अरे बाप रे! बाघ के साथ लिप लॉक करता दिखा शख्स- पंजे खोल युवक से जा लिपटा दरिंदा- वीडियो वायरल
अरे बाप रे! बाघ के साथ लिप लॉक करता दिखा शख्स- पंजे खोल युवक से जा लिपटा दरिंदा- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget