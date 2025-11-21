अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें पूर्व पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खत भेजकर माफी मांगने के लिए दबाव डाला था. ये खत किरियाकू के उस बयान के बाद भेजा गया, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान की ताकत का आंकलन करते हुए भारत की जीत का दावा किया था.

किरियाकू ने जूलियन डोरे के साथ पॉडकास्ट में खुलासा करते हुए बताया कि उन पर पाकिस्तानियों से माफी मांगने के लिए दबाव बनाया गया और उन्हें जान से मारने की धमकियों भी दी गईं. उन्होंने कहा कि पीटीआई के इस खत के जवाब में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उस खत का उन्होंने टॉयलेट पेपर बनाया और पोंछकर फेंक दिया.

7-10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच चले चार दिनों के सैन्य संघर्ष पर किरियाकू ने अपनी राय देते हुए पाकिस्तानियों को सलाह दी थी कि उन्हें भारत को उकसाना नहीं चाहिए क्योंकि अगर युद्ध होता है तो वह हार जाएंगे.

पिछले महीने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा था, 'अगर भारत और पाकिस्तान के बीच असल में जंग छिड़ गई तो बहुत गलत होगा क्योंकि पाकिस्तान ये जंग हार जाएगा. सच बात यही है कि वे हार जाएंगे और मैं यहां न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं कर रहा हूं. मैं सिर्फ युद्ध की बात कर रहा हूं और इसलिए भारतीयों को लगातार उकसाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है.'

पॉडकास्ट में किरियाकू ने कहा कि उनके इस बयान के बाद पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने उन्हें पत्र भेजा, जिसमें उनके बयान की निंदा की गई और उनसे तुरंत इमरान खान, पीटीआई कार्यकर्ताओं और पाकिस्तान की आवाम से माफी मांगने की मांग की गई थी. उन्होंने कहा, 'मैंने कहा कि अगर लड़ाई हुई तो पकिस्तान हार जाएगा क्योंकि भारत की आबादी पाकिस्तान से पांच गुना ज्यादा है. मैं गिनती नहीं कर सकता कि कितनी जान से मारने की मुझे धमकियां दी गईं. मेरे वकील ने मुझे कहा कि मैं सावधान रहूं, अपने आस-पास ख्याल रखूं.' इस समय पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही पीटीआई की कमान संभाल रहे हैं. इमरान खान के जेल जाने के बाद 23 मार्च, 2023 से वही पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं.

किरियाकू ने कहा कि उन्होंने अपने बयान से पीछे हटने के बजाय, इससे बिल्कुल उलटा किया. उन्होंने अपने वकील की खत को फेंक कर चुप रहने की सलाह को नजरअंदाज किया और खत का करारा जवाब पीटीआई को भेजा. उन्होंने कहा,'मेरे वकील बोल रहे थे, इसे फेंक दो, लेकिन मैंने उसको फेंका नहीं मैंने उन्हें ईमेल भेजा और उसमें लिखा, आपकी माफी मांगने की मांग के संबंध में कहता हूं कि मैंने आपके खत का टॉयलेट पेपर बनाया और पोंछकर फेंक दिया है.' किरियाकू ने लिखा कि इसके बाद कभी उन्हें कोई धमकी नहीं मिली.