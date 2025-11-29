बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के स्व-निर्वासित कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने शनिवार को कहा कि स्वदेश लौटना पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं है. वो भी ऐसे समय में जब उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया एक बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री को 23 नवंबर को किया था भर्ती

बीएनपी नेता जिया (80) को सीने में संक्रमण के बाद 23 नवंबर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. संक्रमण के कारण उनके हृदय और फेफड़े दोनों प्रभावित हुए थे. लंदन से शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए, रहमान (60) ने कहा कि किसी भी बच्चे की तरह वह इस संकट के क्षण में अपनी मां के पास रहना चाहते हैं. रहमान 2008 से ब्रिटेन में रह रहे हैं.

उन्होंने लिखा, 'लेकिन दूसरों के विपरीत, इस संबंध में एकतरफा फैसला लेना न तो मेरे हाथ में है और न ही पूरी तरह मेरे नियंत्रण में. इस मामले की संवेदनशीलता विस्तृत व्याख्या की गुंजाइश को भी सीमित करती है.'

रहमान ने कहा कि उनके परिवार को उम्मीद है कि 'एक बार जब मौजूदा राजनीतिक वास्तविकताएं अपेक्षित स्तर पर पहुंच जाएंगी, तो अपने वतन लौटने का मेरा लंबा और बेचैनी भरा इंतजार आखिरकार खत्म हो जाएगा.'

हालांकि, उनके पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस कारण से वह बांग्लादेश नहीं लौट पा रहे हैं. ब्रिटेन ने संबंधित ब्रिटिश कानून में गोपनीयता प्रावधानों का हवाला देते हुए उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं की है.

'उनकी वापसी पर कोई अपत्ति नहीं'

रहमान के पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद, मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने कहा कि अंतरिम सरकार को उनकी वापसी (बांग्लादेश) को लेकर कोई आपत्ति नहीं है. यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने सोशल मीडिया में कहा, 'इस मामले में सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध या आपत्ति नहीं है.'

राष्ट्रपति ने गहरी चिंता व्यक्त की

इस बीच, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने खालिदा जिया की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और देशवासियों से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने का आग्रह किया.

सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ ने शहाबुद्दीन के हवाले से एक बयान में कहा, 'देश के लोकतांत्रिक परिवर्तन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, मैं पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

निजी अस्पताल में भर्ती होने के चार दिन बाद, ज़िया को कोरोनरी केयर यूनिट में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि उनकी कई स्वास्थ्य समस्याएं जटिल हो गईं.

अस्पताल के बाहर जमा हुए कार्यकर्ता

पार्टी द्वारा अस्पताल में भीड़ न लगाने के अनुरोध के बावजूद, बड़ी संख्या में बीएनपी कार्यकर्ता और समर्थक ज़िया के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए अस्पताल के बाहर जमा हो गए. हालांकि अस्पताल अधिकारियों ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य पर कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन बीएनपी महासचिव मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि उनकी हालत 'बेहद गंभीर' है. पार्टी ने इससे पहले शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के बाद बांग्लादेश की सभी मस्जिदों में उनके लिए विशेष नमाज़ का आह्वान किया था.