हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसाउथ अफ्रीका को बड़ी राहत! FATF की ग्रे लिस्ट से निकला बाहर, क्या देश में खत्म हो गया आतंकवाद?

साउथ अफ्रीका को बड़ी राहत! FATF की ग्रे लिस्ट से निकला बाहर, क्या देश में खत्म हो गया आतंकवाद?

FATF ने लगभग 3 साल बाद दक्षिण अफ्रीका को संदिग्ध (ग्रे) सूची से बाहर निकाल दिया है. दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि सरकार धन शोधन निरोधक और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करेगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 28 Oct 2025 08:05 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ अफ्रीका को करीब तीन साल बाद वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की संदिग्ध (ग्रे) सूची से बाहर निकलने में सफलता मिली है. वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था ने पिछले सप्ताह पेरिस में अपनी तीन दिवसीय पूर्ण बैठक के समापन के बाद इस निर्णय की घोषणा की.

FATF की संदिग्ध सूची में शामिल देशों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और ऐसे देशों को धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण आदि का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक कमियों को दूर करना होता है. दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'बीते 32 महीनों में, दक्षिण अफ्रीका ने कार्य योजना की प्रगति का आकलन करने के लिए FATF की ओर से नियुक्त समीक्षकों की एक टीम के साथ काम किया है.'

FATF को दक्षिण अफ्रीका की ओर से आश्वासन 

बयान के मुताबिक, ‘इस सहयोग की वजह से जुलाई 2025 के अंत में समीक्षकों ने मौके का मुआयना किया. इस दौरान समीक्षक सुधारों की स्थिरता की पुष्टि करने के लिए यहां आए और उनकी ओर से तैयार रिपोर्ट एफएटीएफ के समक्ष प्रस्तुत की गई.’

बयान में कहा गया कि FATF को आश्वासन दिया गया कि सरकार धन शोधन निरोधक और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (AML/CFT) वाली प्रणाली में स्थायी सुधार के लिए प्रतिबद्धता है. हालांकि, वित्त मंत्रालय ने FATF की संदिग्ध सूची में वापस शामिल किए जाने से बचने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही के प्रति आगाह भी किया है. FATF ने दक्षिण अफ्रीका के अलावा नाइजीरिया, मोजाम्बिक और बुर्किना फासो को भी अपनी संदिग्ध सूची से हटा दिया है.

क्या है FATF का काम?

FATF (Financial Action Task Force) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर पर धन शोधन (Money Laundering) और आतंकवाद के वित्त पोषण (Terrorism Financing) को रोकने के लिए काम करता है. 

FATF को 1989 में जी-7 देशों की ओर से स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य देशों में वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिए मानक और दिशा-निर्देश तय करना है. FATF के सदस्य देशों में 39 सदस्य देश और क्षेत्र शामिल हैं, जो मिलकर वैश्विक वित्तीय अपराधों के खिलाफ कदम उठाते हैं.

ये भी पढ़ें:- गिरफ्तारी और कैद के लिए मुआवजे संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार

Published at : 28 Oct 2025 08:05 PM (IST)
Tags :
FATF South Africa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: चक्रवात मोंथा की लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, 3-4 घंटे तक दिखेगा भीषण असर, आंध्र, ओडिशा समेत कई राज्यों में अलर्ट
चक्रवात मोंथा की लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, 3-4 घंटे तक दिखेगा भीषण असर, आंध्र, ओडिशा समेत कई राज्यों में अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट
यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट
विश्व
'हमने बहुत बड़ी गलती कर दी', अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ तो ट्रंप पर भड़कीं US की पूर्व मंत्री
'हमने बहुत बड़ी गलती कर दी', अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ तो ट्रंप पर भड़कीं US की पूर्व मंत्री
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी
Advertisement

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: चक्रवात मोंथा की लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, 3-4 घंटे तक दिखेगा भीषण असर, आंध्र, ओडिशा समेत कई राज्यों में अलर्ट
चक्रवात मोंथा की लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, 3-4 घंटे तक दिखेगा भीषण असर, आंध्र, ओडिशा समेत कई राज्यों में अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट
यूपी में 46 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, अजय कुमार द्विवेदी बने रामपुर के DM, देखें लिस्ट
विश्व
'हमने बहुत बड़ी गलती कर दी', अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ तो ट्रंप पर भड़कीं US की पूर्व मंत्री
'हमने बहुत बड़ी गलती कर दी', अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ तो ट्रंप पर भड़कीं US की पूर्व मंत्री
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े दो नए रिकॉर्ड, मिलाप जवेरी की सेकेंड बेस्ट फिल्म बनी
क्रिकेट
IND vs AUS: विराट हैं नंबर-1, ये रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानें रोहित का नंबर
विराट हैं नंबर-1, ये रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानें रोहित का नंबर
बिहार
बिहार चुनाव 2025 : जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
यूटिलिटी
आधार अपडेट के लिए अब नहीं ढूंढना होगा सेंटर का पता, घर बैठे-बैठे हो जाएंगे ये काम
आधार अपडेट के लिए अब नहीं ढूंढना होगा सेंटर का पता, घर बैठे-बैठे हो जाएंगे ये काम
जनरल नॉलेज
पानी या कुछ और... सूरज पर किस चीज की होती है बारिश? स्टडी में हुआ खुलासा
पानी या कुछ और... सूरज पर किस चीज की होती है बारिश? स्टडी में हुआ खुलासा
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget