हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागिरफ्तारी और कैद के लिए मुआवजे संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार

गिरफ्तारी और कैद के लिए मुआवजे संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन सहना पड़ा. उस पर जघन्य अपराधों का झूठा आरोप लगाया गया, उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 28 Oct 2025 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट बलात्कार और हत्या के एक मामले में बरी किए जाने से पहले, 12 साल तक जेल में रहे एक व्यक्ति की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें उसकी गलत तरीके से गिरफ्तारी, अभियोजन और दोषसिद्धि के लिए मुआवजा दिए जाने का अनुरोध किया गया है.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को कहा, 'नोटिस जारी करें जिसका जवाब 24 नवंबर को दिया जाए. हम अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से अनुरोध करेंगे कि वे इस मामले में अदालत की सहायता करें.'

पीठ इसी तरह के मुद्दे को उठाने वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इनमें से एक मामले में, याचिकाकर्ता को मार्च 2019 में महाराष्ट्र के ठाणे की एक अधीनस्थ अदालत ने मृत्युदंड दिए जाने का फैसला सुनाया था और नवंबर 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे सुनाई गई मौत की सजा बरकरार रखी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में त्रुटिपूर्ण और भ्रष्ट जांच का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को आरोपों से बरी कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने मई में अपने फैसले में कहा था, 'यह मामला घटिया और लापरवाह जांच का एक और उदाहरण है, जिसके कारण अभियोजन पक्ष तीन साल और नौ महीने की एक नन्ही बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की जघन्य घटना के मामले में अपना पक्ष साबित नहीं कर सका.'

व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट से गलत दोषसिद्धि, अवैध और भ्रष्ट जांच और मनगढ़ंत साक्ष्यों के आधार पर उस अनुचित अभियोजन के कारण मुआवजा दिए जाने का अनुरोध किया है जिसके आधार पर उसे ठाणे की अधीनस्थ अदालत ने दोषी ठहराया था. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को तीन अक्टूबर, 2013 को बिना किसी आधार के गिरफ्तार किया गया था और गलत तथ्यों पर आधारित 12 साल की कैद के बाद उसे आखिरकार 19 मई, 2025 को रिहा किया गया.

याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता की आयु अब 41 साल है और वह उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला है. याचिका में कहा गया है, 'याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन सहना पड़ा. उस पर जघन्य अपराधों का झूठा आरोप लगाया गया, उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ अवैध और भ्रष्ट तरीके से जांच की गई, उसके खिलाफ अनुचित मुकदमा चलाया गया और उसे 12 साल तक गलत तरीके से कैद में रखा गया. इसके लिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी राज्य द्वारा उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए....'

याचिका में कहा गया है कि व्यक्ति को केवल कैद से रिहा करना उसके साथ हुई नाइंसाफी को सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है और राज्य को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह याचिकाकर्ता को 12 सालों तक हुई आर्थिक और गैर-आर्थिक क्षति के लिए उचित मुआवजा दे.

और पढ़ें
Published at : 28 Oct 2025 04:20 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI BR Gavai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

चुनाव से पहले अचानक महागठबंधन से राहुल गांधी ने क्यों बना ली दूरी? | ABP News
सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया? | क्या है सच्चाई? | बलूचिस्तान पर टिप्पणी
एक दीवानियत की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे कहते हैं,
Khesari Lal Yadav Interview | कोविड और नोटबंदी के बाद भोजपुरी सिनेमा
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
पाकिस्तान टीम ने बदला जर्सी का रंग! अब गुलाबी कलर पहनकर खेलेंगे PAK प्लेयर, जानें वजह
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
जनरल नॉलेज
प्रशांत किशोर के पास दो वोटर कार्ड! ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
प्रशांत किशोर के पास दो वोटर कार्ड! ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
यूटिलिटी
India SIR: SIR के लिए आपके घर आकर ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे BLO, यहां देख लें पूरी लिस्ट
SIR के लिए आपके घर आकर ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे BLO, यहां देख लें पूरी लिस्ट
इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Embed widget