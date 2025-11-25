हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?

अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?

Ethiopia Volcano Eruption: इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख से अब भारत को कोई खतरा नहीं है. इसके फटने से सल्फर डाई ऑक्साइड और राख का एक ढेर करीब 15 किमी की ऊंचाई तक पहुंचकर धुएं में तब्दील हो गया.

By : अविनाश राय | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 25 Nov 2025 08:49 PM (IST)
Preferred Sources

वो शांत था...बेहद शांत और ऐसी शांति में वो पिछले करीब 12 हजार साल से था, लेकिन अचानक वो फट पड़ा. फटा तो ऐसा फटा कि उसके धुएं का गुबार नदी-नाला-सागर-महासागर-पर्वत-पहाड़-पठार को पार करते हुए भारत भी पहुंच गया और राजधानी दिल्ली ने कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन धुएं की चादर ओढ़ ली. अब धुआं छंट चुका है. दिल्ली का आसमान फिर से नीला है और लोगों के मन में सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो 12 हजार साल से शांत था वो अचानक फट पड़ा.

15 किमी ऊंचा उठा राख का ढेर

अफ्रीका का इकलौता देश इथियोपिया जिसपर यूरोप कभी अपना कब्जा नहीं जमा सका. करीब-करीब 11 करोड़ लोग इस देश के नागरिक हैं. इसी देश में 12 हजार साल से सोया हुआ ज्वालामुखी अचानक से फट पड़ा है. इसके फटने से सल्फर डाई ऑक्साइड और राख का एक ढेर करीब 15 किमी की ऊंचाई तक पहुंचकर ऐसे धुएं में तब्दील हुआ है, जिसने लाल सागर को पार किया, यमन-ओमान को पार करता हुआ अरब की खाड़ी होता हुआ पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचा और अब यहां से वो चीन निकल गया है. 

दिल्ली तक पहुंची गुब्बी ज्वालामुखी की आंच

जिस धुएं ने ये तबाही मचाई है, उसकी वजह है हेली गुब्बी ज्वालामुखी, जो इथियोपिया के अफार इलाके में है. हालांकि इस ज्वालामुखी के फटने से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जहां-जहां भी धुएं का ये गुबार पहुंचा है, वहां लोगों को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई है और इस रूट की फ्लाइट्स को कुछ समय के लिए या तो रद्द या फिर डाइवर्ट करना पड़ा है क्योंकि राख की वजह से फ्लाइट के इंजन को नुकसान पहुंच सकता था. भारत में भी 11 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा, क्योंकि राख दिल्ली तक पहुंच गई थी. सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हेली गुब्बी क्यों फटा?

क्यों फटा हेली गुब्बी ज्वालामुखी?

इसे किसी ईंट-भट्ठे से या फिर अपने किचन में लगी चिमनी से समझते हैं. जब आप किचन में खाना बनाते हैं तो घर में धुआं भरता है और उसे निकालने के लिए आप चिमनी ऑन करते हैं. धुंआं चिमनी से होता हुआ बाहर चला जाता है और आपका घर धुएं से खाली हो जाता है. ठीक ऐसे ही ज्वालामुखी धरती की चिमनी होती है. धरती के अंदर भी गर्म लावा भरा है, गैस भरी है और राख भरी है. गर्म लावा बेहद हल्का होता है और सतह पर आने की कोशिश करता है.

धरती की टेक्टॉनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो उस वक्त ये लावा सतह पर आने की कोशिश करता है और ऐसे वक्त में ही वो धरती की ऊपरी सतह को फाड़कर बाहर आ जाता है. बाहर आने के साथ ही लावा जमता जाता है और पहाड़ जैसी आकृति बनती जाती है. इसको ही ज्वालामुखी कहते हैं. आसान भाषा में कहें तो धरती की अपनी चिमनी होती है.

अब चूंकि धरती बहुत बड़ी है तो इसके पास कई चिमनियां भी हैं. करीब-करीब 1500 से भी ज्यादा. इनमें से भी ज्यादातर प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में हैं, जहां सबसे ज्यादा भूकंप भी आता है और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है. अगर आंकड़ों में बात करें तो दुनिया का 90 फीसदी भूकंप और 75 फीसदी ज्वालामुखी विस्फोट इसी रिंग ऑफ फायर में होता है.

10-12 हजार साल से शांत ज्वालामुखी अचानक फटा

हेली गुब्बी क्यों फटा इसका सही-सही जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि पिछले 10-12 हजार साल के इतिहास में ये ज्वालामुखी हमेशा शांत रहा है, लेकिन आम तौर पर जितने भी ज्वालामुखी फटते हैं, उनकी वजह होती है धरती की टेक्टॉनिक प्लेट्स, जिनके हिलने की वजह से ज्वालामुखी में विस्फोट होता है क्योंकि प्लेट्स हिलने से ज्वालामुखी के अंदर भरे लावे पर दबाव बढ़ता है और वो धरती की सतह पर आने के लिए मचलने लगता है.

हेली गुब्बी एर्ता अले ज्वालामुखी श्रृंखला का हिस्सा है और उसका सबसे दक्षिणी भाग है. ये उस अफार रिफ्ट का हिस्सा है, जहां धरती की टेक्टॉनिक प्लेट्स लगातार खिसक रहीं हैं. यही वजह है कि इस इलाके के दूसरे ज्वालामुखी जैसे एर्टा एले को पहले से भी मॉनिटर किया जाता रहा है. हेली गुब्बी के शांत होने की वजह से किसी का ध्यान नहीं गया और जब ये फटा तो वैज्ञानिकों को संभलने का मौका नहीं मिला और वो कोई चेतावनी जारी नहीं कर पाए. अभी शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो एर्ता एले ज्वालामुखी श्रृंखला है, उसके नीचे मैग्मा की दीवार है और 50 किमी की एक दीवार टूट गई है. इस दीवार के टूटने की वजह भूकंप है, जिसकी तीव्रता 4.7 थी.

इथियोपिया में आम लोगों के लिए बढ़ी परेशानी

अब आम लोगों और वैज्ञानिकों के लिए सवाल है कि आगे क्या होगा? आम लोगों सीधे इससे प्रभावित हैं. जो लोग प्रभावित हैं, वो छोटे किसान और पशुपालक हैं. इथियोपिया के अफार क्षेत्र में जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, वो रेगिस्तानी इलाका है, जहां छोटे-छोटे गांव हैं. इन गांवों में राख फैल गई है, जिससे पशुओं के चारे का संकट हो गया है.

अगर ये राख जल्दी ही नहीं हटती है तो फिर मवेशियों के लिए चारे का संकट होगा और भले ही ज्वालामुखी फटने से उनकी मौत न हुई हो, लेकिन उसकी राख में उनका चारा खत्म होने से वो भूखे मर सकते हैं. दूसरा प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो सांस के मरीज हैं. इस ज्वालामुखी से निकली राख की जद में जहां-जहां की हवा आएगी, लोगों को सांस लेने में परेशानी होगी.

वैज्ञानिकों के लिए ज्वालामुखियों को और बेहतर ढंग से समझने का ये एक सुनहरा मौका है . वे समझने की कोशिश करेंगे कि 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी आखिर फटा क्यों. दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जो ज्वालामुखी लंबे वक्त से खामोश हैं, उनकी खामोशी का राज क्या है.

About the author अविनाश राय

अविनाश राय एबीपी लाइव में प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. अविनाश ने पत्रकारिता में आईआईएमसी से डिप्लोमा किया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रैजुएट हैं. अविनाश फिलहाल एबीपी लाइव में ओरिजिनल वीडियो प्रोड्यूसर हैं. राजनीति में अविनाश की रुचि है और इन मुद्दों पर डिजिटल प्लेटफार्म के लिए वीडियो कंटेंट लिखते और प्रोड्यूस करते रहते हैं.
Read
Published at : 25 Nov 2025 08:49 PM (IST)
Tags :
Ethiopia CHINA Ethiopia Volcano
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
विश्व
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Ethiopia Volcano Ash Updates: इथियोपिया में धमाका...भारत तक असर...आसमान में 15 किमी तक धुएं का गुबार
Delhi Crime Season 3 Exclusive Interview | Shefali Shah के साथ Courage, Intensity, Emotions और Pressure पर खास बातचीत
3I ATLAS तेजी से घूमा! आस-पास दिखी 5 अजीब चीजें! |ABPLIVE
Dharmendra Death: कुछ ऐसे थे Dharmendra पाजी, भावुक कहानी! |ABPLIVE
Bangladesh को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! भारत के लिए है ये खतरा? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
विश्व
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
शहबाज-मुनीर की चाल नहीं समझ पाए यूनुस! एक लाख टन चावल भेजकर लादेंगे एहसान, क्या है पाकिस्तान का एजेंडा?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
2026 T20 World Cup के ब्रांड एम्बेसडर होंगे रोहित शर्मा, ICC चेयरमैन जय शाह ने किया एलान
2026 T20 World Cup के ब्रांड एम्बेसडर होंगे रोहित शर्मा, ICC चेयरमैन जय शाह ने किया एलान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?
जनरल नॉलेज
व्हिस्की के साथ बीयर मिलाने पर क्या होता है, क्या डबल हो जाता है नशा?
व्हिस्की के साथ बीयर मिलाने पर क्या होता है, क्या डबल हो जाता है नशा?
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget