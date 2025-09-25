भूकंप के भयानक झटकों से एक बार फिर कांप उठी धरती, घरों से बाहर भागे लोग, जानें ताजा अपडेट

साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला के उत्तर-पश्चिमी राज्य जूलिया में बुधवार (24 सितंबर) देर रात भूकंप के भयानक झटके महसूस हुए. भूकंप की वजह से लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल आए. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 दर्ज की गई. कोलंबिया में भी झटके महसूस हुए. भूकंप का केंद्र मेने ग्रांडे कस्बे से करीब 24 किलोमीटर दूर था.

मेने ग्रांडे माराकाइबो झील के पास स्थित है. यह झील देश के सबसे अहम तेल उत्पादन क्षेत्र में स्थित है. संचार मंत्री फरेडी नान्येज ने बताया कि जूलिया के साथ-साथ बारिनास में भी भूकंप के झटके महसूस हुए. यहां 3.9 और 5.4 की तीव्रता का भी भूकंप आया था. अहम बात यह भी है कि फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है.

वेनेजुएला में पहले भी आ चुका है भूकंप

वेनेजुएला भूकंप को लेकर काफी संवेदनशील जगह है. यहां पिछले साल भी कई बार भूकंप के झटके महसूस हुए थे. 23 जून 2024 को 6.0 की तीव्रता का भूकंप आया था. वहीं 7 दिसंबर 2024 को 5.0 की तीव्रता का भूकंप आया था. इससे पहले 12 मई को भी 5.0 की तीव्रता का भूकंप आया था.

#Venezuela l Sismo de magnitud 6.1 fue percibido en varias ciudades de Venezuela. pic.twitter.com/WKUtYINaDZ — Señal Capital (@senalcapital) September 25, 2025

भारत में भी आया था भूकंप

महाराष्ट्र के लातूर जिले में मंगलवार (23 सितंबर) रात 2.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप रात 8.13 बजे मुरुड अकोला गांव में दर्ज किया गया और इसका केंद्र लातूर शहर के पश्चिम में पांच किलोमीटर की गहराई पर स्थित था.

बता दें कि इस साल 14 सितंबर को असम में भूकंप के झटके महसूस हुए थे. असम समेत उत्तर-पूर्व भारत में भूकंप के तेज झटकों से दहशत फैल गई थी. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 आंकी गई थी. इसका केंद्र असम के उदलपुरी के पास था. अहम बात यह भी है कि भूकंप की वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था.