हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभूकंप के भयानक झटकों से एक बार फिर कांप उठी धरती, घरों से बाहर भागे लोग, जानें ताजा अपडेट

भूकंप के भयानक झटकों से एक बार फिर कांप उठी धरती, घरों से बाहर भागे लोग, जानें ताजा अपडेट

Earthquake Update: साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला के उत्तर-पश्चिमी राज्य जूलिया में भूकंप के भयानक झटके महसूस हुए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 25 Sep 2025 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला के उत्तर-पश्चिमी राज्य जूलिया में बुधवार (24 सितंबर) देर रात भूकंप के भयानक झटके महसूस हुए. भूकंप की वजह से लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल आए. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 दर्ज की गई. कोलंबिया में भी झटके महसूस हुए. भूकंप का केंद्र मेने ग्रांडे कस्बे से करीब 24 किलोमीटर दूर था.

मेने ग्रांडे माराकाइबो झील के पास स्थित है. यह झील देश के सबसे अहम तेल उत्पादन क्षेत्र में स्थित है. संचार मंत्री फरेडी नान्येज ने बताया कि जूलिया के साथ-साथ बारिनास में भी भूकंप के झटके महसूस हुए. यहां 3.9 और 5.4 की तीव्रता का भी भूकंप आया था. अहम बात यह भी है कि फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है.

वेनेजुएला में पहले भी आ चुका है भूकंप

वेनेजुएला भूकंप को लेकर काफी संवेदनशील जगह है. यहां पिछले साल भी कई बार भूकंप के झटके महसूस हुए थे. 23 जून 2024 को 6.0 की तीव्रता का भूकंप आया था. वहीं 7 दिसंबर 2024 को 5.0 की तीव्रता का भूकंप आया था. इससे पहले 12 मई को भी 5.0 की तीव्रता का भूकंप आया था.

भारत में भी आया था भूकंप

महाराष्ट्र के लातूर जिले में मंगलवार (23 सितंबर) रात 2.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप रात 8.13 बजे मुरुड अकोला गांव में दर्ज किया गया और इसका केंद्र लातूर शहर के पश्चिम में पांच किलोमीटर की गहराई पर स्थित था.   

बता दें कि इस साल 14 सितंबर को असम में भूकंप के झटके महसूस हुए थे. असम समेत उत्तर-पूर्व भारत में भूकंप के तेज झटकों से दहशत फैल गई थी. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 आंकी गई थी. इसका केंद्र असम के उदलपुरी के पास था. अहम बात यह भी है कि भूकंप की वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था.

Published at : 25 Sep 2025 07:33 AM (IST)
Tags :
Venezuela Breaking News Abp News INDIA EARTHQUAKE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan In OIC: पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को साथ लेकर भारत के खिलाफ शुरू किया गंदा खेल, खुल्लम खुल्ला खूब उगला जहर
पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को साथ लेकर भारत के खिलाफ शुरू किया गंदा खेल, खुल्लम खुल्ला खूब उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
इंडिया
Leh-Kargil Democratic Alliance: लद्दाख को राज्य बनाने के लिए पहली बार साथ आए मुस्लिम और बौद्ध, जानें हिंसा का कनेक्शन क्या?
लद्दाख को राज्य बनाने के लिए पहली बार साथ आए मुस्लिम और बौद्ध, जानें हिंसा का कनेक्शन क्या?
क्रिकेट
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan In OIC: पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को साथ लेकर भारत के खिलाफ शुरू किया गंदा खेल, खुल्लम खुल्ला खूब उगला जहर
पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को साथ लेकर भारत के खिलाफ शुरू किया गंदा खेल, खुल्लम खुल्ला खूब उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
इंडिया
Leh-Kargil Democratic Alliance: लद्दाख को राज्य बनाने के लिए पहली बार साथ आए मुस्लिम और बौद्ध, जानें हिंसा का कनेक्शन क्या?
लद्दाख को राज्य बनाने के लिए पहली बार साथ आए मुस्लिम और बौद्ध, जानें हिंसा का कनेक्शन क्या?
क्रिकेट
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 6: ‘जॉली एलएलबी 3’ उड़ा रही गर्दा, छठे दिन 'सम्राट पृथ्वीराज' को दी मात, बना लिया ये बड़ा रिकॉर्ड
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 6: ‘जॉली एलएलबी 3’ उड़ा रही गर्दा, छठे दिन 'सम्राट पृथ्वीराज' को दी मात, बना लिया ये बड़ा रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
भाई जा रहा था जेल शख्स ने उसकी भी बना डाली रील! यूजर्स बोले, ऐसा भाई हो तो....वीडियो वायरल
भाई जा रहा था जेल शख्स ने उसकी भी बना डाली रील! यूजर्स बोले, ऐसा भाई हो तो....वीडियो वायरल
यूटिलिटी
E-Passport Service: देश में शुरू हुई ई-पासपोर्ट की सुविधा, जानिए इसके फायदे और आवेदन का तरीका
देश में शुरू हुई ई-पासपोर्ट की सुविधा, जानिए इसके फायदे और आवेदन का तरीका
हेल्थ
Weight Loss Tips: जीरा पानी या चीया सीड्स, वजन कम करने के लिए कौन सा उपाय है सबसे असरदार?
जीरा पानी या चीया सीड्स, वजन कम करने के लिए कौन सा उपाय है सबसे असरदार?
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget