जंग का काउंटडाउन! ईरान के जवाब से आपा खो बैठे ट्रंप, बोले- 'दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा'

ईरान में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त बयान दिया है. एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान में हालात ऐसे ही बने रहे, तो 'पूरा देश तबाह हो सकता है.' उनके इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है.

ईरान को लेकर ट्रंप की नई चेतावनी

एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर कोई भी घटना होती है, तो ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. उन्होंने कहा, 'मैंने पहले ही चेतावनी दे दी है. अगर कुछ भी हुआ, तो पूरा देश तबाह हो जाएगा.'

‘ऑल-आउट वॉर’ की धमकी पर ट्रंप का जवाब

ईरान की ओर से ‘पूरी जंग’ की चेतावनी मिलने पर ट्रंप ने कहा, 'अगर कुछ भी हुआ, तो हम उन्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे.' यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप पहले ही ईरान में सत्ता बदलने की बात कर चुके हैं.

ईरान की पलटवार चेतावनी

ईरान ने भी ट्रंप को खुली चेतावनी दी है. ईरानी सेना के प्रवक्ता जनरल अबोलफज़ल शेखरची ने कहा कि अगर उनके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ कोई कदम उठाया गया, तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा, 'हम सिर्फ हाथ नहीं काटेंगे, बल्कि उनकी पूरी दुनिया जला देंगे.'

खामेनेई पर ट्रंप की टिप्पणी

एक अन्य इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को लेकर कहा कि वे 'बीमार इंसान हैं' और उन्हें अपना देश ठीक से चलाना चाहिए तथा लोगों की हत्या बंद करनी चाहिए.

ईरान में हालात बेहद गंभीर

ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान अब तक भारी जान-माल का नुकसान हुआ है. अमेरिका की एक मानवाधिकार संस्था के अनुसार, अब तक कम से कम 4,519 लोगों की मौत हो चुकी है और 26,300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

क्यों शुरू हुए प्रदर्शन

ईरान में प्रदर्शन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हुए थे. इसकी वजह बढ़ती महंगाई और ईरानी मुद्रा की गिरती कीमत बताई जा रही है. हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं. वहीं, ईरानी सरकार ने इन प्रदर्शनों के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है.