ट्रंप ने दी हमास को शांति समझौता मानने की डेडलाइन, बोले- 'अगर इनकार किया तो ऐसा कहर बरपेगा...'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति प्रस्ताव मानने के लिए हमास को डेडलाइन दे दी है. ट्रंप ने कहा कि हमास के पास शांति प्रस्ताव मानने के लिए रविवार (5 अक्तूबर 2025) की शाम 6 बजे तक का समय है. उन्होंने कहा कि अगर हमास नहीं माना तो ऐसा कार्रवाई होगी, जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा.

'हमास को ढूंढकर मार दिया जाएगा'

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा, "मिडिल ईस्ट में हमास कई सालों से खतरा रहा है. उसने 7 अक्तूबर को इजरायल में नरसंहार करते हुए बच्चों, महिलाओं सहित कई लोगों को मार डाला. इसका बदला लेते हुए 25000 हमास सैनिक पहले ही मारे जा चुके हैं. बाकी हमास के लोगों को सेना ने घेर कर रखा हुआ है. वे बसे मेरे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं. हम जानते हैं आप (हमास) कौन हैं और कहां हैं आपको ढूंढकर मार दिया जाएगा."

गाजा चले जाएं फिलिस्तीन के लोग: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन के लोगों से गाजा के सुरक्षित स्थान पर चले जाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "मैं सभी निर्दोष फिलिस्तीनियों से अनुरोध करता हूं कि वे भविष्य में संभावित रूप से घातक इस क्षेत्र को छोड़कर गाजा के सुरक्षित क्षेत्रों में चले जाएं. वहां पर उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी. हमास को एक आखिरी मौका दिया जाएगा. "

हमास लड़ाकों के पास आखिरी मौका

ट्रंप ने कहा, "मध्य पूर्व और उसके आसपास के देश अमेरिका साथ क्षेत्र में शांति कायम करने पर सहमत हुए हैं, जिस पर इजरायल ने भी हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते से सभी बचे हुए हमास लड़ाकों की जान भी बच जाएगी. इस प्रस्ताव के बारे में पूरी दुनिया को पता है और यह सभी के लिए अच्छा है. किसी न किसी तरह मध्य पूर्व में शांति स्थापित होगी. हिंसा और लोगों को खूब बहना रुक जाएगा."

ट्रंप ने दी हमास को शांति समझौता मानने की डेडलाइन

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कहा, "सभी बंधकों जिनमें मृत लोगों के शव भी शामिल हैं सब को अभी रिहा किया जाए. रविवार (5 अक्तूबर 2025) की शाम 6 बजे तक हमास के साथ एक शांति समझौता हो जाना चाहिए. सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. अगर यह समझौता नहीं हुआ तो हमास पर ऐसा कहर बरपाएंगे, जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा. मध्य पूर्व में किसी न किसी तरह शांति स्थापित होगी."

