'बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नहीं हो रही हिंसा', मोहम्मद यूनुस ने भारत पर लगा दिया ये आरोप

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपने देश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के आरोपों को पूरी तरह गलत ठहराया है. यूनुस का कहना है कि उनके देश में हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाने की कोई सच्चाई नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंता को उन्होंने जानकारी की कमी से जोड़ा और यह भी कहा कि भारत में फैल रही ऐसी खबरें झूठ पर आधारित हैं. यूनुस ने यह बातें पत्रकार महदी हसन के साथ इंटरव्यू में कही.

यूनुस ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की लगातार खबरें फैली हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं हुआ. उन्होंने कहा, "भारत की मीडिया से फर्जी खबरें फैल रही हैं. यह सब झूठ पर आधारित है और बांग्लादेश में कोई हिंदू विरोधी हिंसा नहीं हो रही." यूनुस ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बांग्लादेश की जमीनी हकीकत नहीं जानते और उनकी टिप्पणियों में कोई सच्चाई नहीं है.

चुनावी प्रक्रिया पर क्या बोले यूनुस?

इसके अलावा यूनुस ने अपने राजनीतिक विरोध और चुनावी प्रक्रिया पर भी बात की. उन्होंने कहा कि उनके देश में आबादी के एक वर्ग जल्दी चुनाव चाहता है, जबकि दूसरे वर्ग का मानना है कि स्थिरता और स्वच्छ शासन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. यूनुस ने यह भी कहा कि लोग चाहते हैं कि वह अगले पांच से दस साल तक पद पर बने रहें. उन्होंने अंतरिम सरकार की 18 महीने की समय-सीमा का बचाव करते हुए कहा कि यह देश को भ्रष्टाचार और अस्थिरता के पुराने चक्र में लौटने से रोक सकती है.

'देश में स्थिरता बनाए रखना प्राथमिकता'

यूनुस की ये टिप्पणियां बांग्लादेश में वर्तमान राजनीतिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास प्रतीत होती हैं. उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता देश में स्थिरता बनाए रखना और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जबकि झूठी खबरों और गलतफहमियों को तुरंत दूर किया जाना चाहिए.

