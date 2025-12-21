साल 2025 कुछ दिनों में हम सभी को अलविदा कह जाएगा. ऐसे में हम आपको उन नेताओं के बारे में बता रहे हैं, जो अपनी हाइट को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं. इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई राजनेता है, जिनकी हाइट की चर्चा अक्सर बनी रहती है.

डोनाल्ड ट्रंप की हाइट कितनी है?

वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं. उनकी हाइट 190 सेंटीमीटर है, यानी उनकी हाइट 6 फीट 3 इंच है. राष्ट्रपति बनने से पहले उनकी ख्याति अमेरिकी राजनेता, मीडिया पर्सनैलिटी और बिजनेसमैन की रही है. वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं. इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नेतृत्व करते हुए उन्होंने 2017 से 2021 तक 45वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था.

फिदेल कास्त्रों की हाइट कितनी है?

फिदेल कास्त्रों का पूरा नाम फिदेल ऐलेजैंड्रो कास्त्रों रूज है. उनकी हाइट भी डोनाल्ड ट्रंप के बराबर रही है. उनकी हाइट 190 सेंटीमीटर यानि 6 फीट 3 इंच थी. वह क्यूबा के एक राजनीतिज्ञ और क्यूबा क्रांति के प्राथमिक नेताओं में से एक थे. वह 1959 से 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री रहे. इसके बाद राज्य परिषद के अध्यक्ष के तौर पर रहे, जिन्हें क्यूबा में राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त है. 2008 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उनका निधन 25 नवंबर 2016 को हो गया था.

इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की हाइट कितनी है?

बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं. उनकी हाइट 184 सेंटीमीटर है, यानी वे पूरे 6 फीट लंबी कद काठी के हैं. नेतन्याहू 1996 से 1999 और 2009 से 2021 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं. वह इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं.

जस्टिन ट्रूडो की हाइट कितनी है?

जस्टिन ट्रूडो एक कनाडाई राजनेता है. वह 2015 से 2025 तक कनाडा के 23वें प्रधानमंत्री रहे हैं. उनका पूरा नाम जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूडो है. उन्होंने 2013 से 2025 तक लिबरल पार्टी का नेतृत्व किया. वे 2008 से 2025 तक पापीन्यू के लिए संसद सदस्य भी रहे हैं. उनकी हाइट 188 सेंटीमीटर रही है यानि वह 6 फीट 2 इंच की लंबी कद काठी के हैं.

बराक ओबामा की हाइट कितनी है?

बराक ओबामा की हाइट 185 सेंटीमीटर है, यानी उनकी लंबाई 6 फीट 1 इंच है. उनका पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा है. वह अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे हैं. अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कहलाते हैं. उन्होंने 20 जनवरी 2009 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी. 2008 में उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था.

रेसेप तैय्यप एर्दोगन की हाइट कितनी है?

रेसेप तैय्यप एर्दोगन तुर्की के राजनेता हैं. वह 2014 से तुर्की राष्ट्रपति हैं. 2003 से 2014 तक उन्होंने न्याय और विकास पार्टी (AKP) के 25वें प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया था. उनकी हाइट 185 सेंटीमीटर यानि 6 फीट है. वह 1994 से 1998 तक इस्तांबुल के मेयर के रूप में भी कार्यरत रहे हैं.

जायर मेसियस बोल्सोनारो की हाइट कितनी?

जायर मेसियस बोल्सोनारो ब्राजील के नेता हैं, वह इस देश के पूर्व सैन्य अधिकारी भी रहे हैं. उन्होंने 2019 से 2023 तक ब्राजील के 38वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया है. उनकी हाइट 185 सेंटीमीटर यानि 6 फीट रही है.

मोहम्मद बिन सलमान की हाइट कितनी?

मुहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के उप प्रधानमंत्री और सबसे कम उम्र के रक्षामंत्री हैं. उन्हें अपने पिता किंग सलमान का उत्तराधिकारी माना जाता है. उनकी हाइट 183 सेंटीमीटर है यानि 6 फीट है.