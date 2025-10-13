अब कौन सी नई जंग रुकवाने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप, एयरफोर्स -1 में कदम रखते ही कर दिया बड़ा खुलासा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिल ईस्ट दौरे पर रवाना होने से पहले एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात की. इस दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या इजरायल और हमास के बीच का युद्ध अब समाप्त हो चुका है? इस पर ट्रंप ने कहा कि बेसक युद्ध खत्म हो गया है और मुझे पूरा यकीन है कि सीजफायर कायम भी रहेगा और मुझे लगता है कि यह टिकेगा भी. इस दौरान ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान समेत 8 युद्धों को खत्म करवाने का भी दावा किया.

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "यह आठवीं जंग है जिसे मैंने सुलझाया. खबर मिली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी संघर्ष जारी है. मैं मीडिल ईस्ट से लौटकर उसे सुलझाऊंगा." ट्रंप ने कहा कि मैं युद्धों को सुलझाने में माहिर हूं और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का विवाद भी सुलझ जाएगा.

भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर फिर बोले ट्रंप

ट्रंप ने बातचीत के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने की बात एक बार फिर दोहराई. उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक दबाव के जरिए विवाद खत्म कराया था. उन्होंने इस बारे में कहा, "मैंने कहा कि अगर तुम लोग लड़ाई करना चाहते हो और परमाणु हथियार रखते हो, तो मैं तुम दोनों पर 100, 150, यहां तक कि 200 प्रतिशत टैरिफ लगाऊंगा. इसके बाद मामला 24 घंटे में सुलझ गया. अगर टैरिफ न होता तो ये युद्ध कभी नहीं रुकता. इससे पहले भी ट्रंप भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का दावा कर चुके हैं.

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सभी को संतुष्ट करना है. चाहे वे यहूदी हों, मुसलमान हों या किसी अरब देश से हों. इजराइल के बाद हम मिस्र जाएंगे और सभी प्रमुख देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, जो इस समझौते में शामिल हैं.

