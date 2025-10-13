'200 प्रतिशत टैरिफ...' बाज नहीं आ रहे ट्रंप, भारत-पाक सीजफायर पर अब बोला हैरान करने वाला झूठ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज न मिलने से झटका लग गया, लेकिन वे इसके बावजूद भारत-पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट लेने से बाज नहीं आ रहे हैं. ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर दुनिया के कई युद्ध रुकवाए हैं. ट्रंप ने सोमवार (13 अक्टूबर) को इजरायल रवाना होने से पहले कहा कि हम सबको खुश करेंगे, इजरायल और हमास का युद्ध खत्म हो गया है.

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एयरफोर्स वन विमान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ''इजरायल और हमास का युद्ध खत्म हो चुका है और मुझे विश्वास है कि युद्धविराम समझौता कायम रहेगा. इसके बने रहने के कई कारण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग इससे थक चुके हैं.'' उन्होंने कहा, हम सबको खुश करेंगे, यहूदी हों, मुसलमान हों या अरब देश. हम इजरायल के बाद मिस्र जाएंगे और हम सभी शक्तिशाली और बड़े देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे. वे सभी इस समझौते का हिस्सा हैं."

अफगानिस्तान-पाकिस्तान को लेकर क्या बोले ट्रंप

ट्रंप ने कहा पाकिस्तान-अफगानिस्तान के युद्ध को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''यह मेरा आठवां युद्ध होगा, जिसे मैंने रुकवाया है. मैंने सुना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध चल रहा है, लेकिन मुझे अपनी का इंतजार करना होगा. मैं एक और युद्ध खत्म करवा रहा हूं. मैं यु्द्ध रुकवाने के मामले में माहिर हूं. मैंने कई ऐसे युद्ध भी रुकवाए हैं जो कि सालों से चल रहे थे, जिनमें एक 31 सालों से चल रहा था.''

नोबेल प्राइज को भूल नहीं पा रहे ट्रंप

ट्रंप को इस बार नोबेल प्राइज नहीं मिल सका. हालांकि वे इसका जिक्र करने से खुद को रोक नहीं पाए. ट्रंप ने कहा, ''मैंने लाखों लोगों की जान बचाई. हालांकि मैंने यह नोबेल प्राइज के लिए नहीं किया, मैंने लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध रुकवाए.''

ट्रंप ने फिर लिया भारत-पाक सीजफायर का क्रेडिट

उन्होंने कहा, ''मैंने युद्ध सिर्फ टैरिफ के दम पर रुकवाए. उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध. मैंने कहा था कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, आपके पास परमाणु हथियार हैं. मैं आप दोनों पर 100, 150 या 200 प्रतिशत टैरिफ लगा दूंगा. मैंने यह मामला 24 घंटे में हल कर दिया था.''