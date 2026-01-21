हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वउड़ान भरते ही ट्रंप के विमान 'एयर फोर्स वन' में आई खराबी, वाशिंगटन लौटना पड़ा वापस, क्या दावोस दौरा हुआ रद्द?

उड़ान भरते ही ट्रंप के विमान 'एयर फोर्स वन' में आई खराबी, वाशिंगटन लौटना पड़ा वापस, क्या दावोस दौरा हुआ रद्द?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्विट्ज़रलैंड में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए रवाना होना था, लेकिन विमान में खराबी आ गई.

By : वरुण भसीन | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 21 Jan 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे. लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उनके विशेष विमान एयर फोर्स वन में इलेक्ट्रिकल खराबी सामने आ गई.

व्हाइट हाउस के अनुसार, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को तुरंत मैरीलैंड स्थित जॉइंट बेस एंड्रूज़ वापस लाया गया, ताकि राष्ट्रपति किसी भी जोखिम से बचते हुए दूसरे विमान से यात्रा कर सकें. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप की दावोस यात्रा रद्द नहीं की गई है. उन्होंने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण केवल विमान बदला गया है और राष्ट्रपति नए विमान से स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होंगे.

ट्रंप, जेपी मॉर्गन और एनवीडिया के सीईओ होंगे शामिल

स्विट्ज़रलैंड के दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की सालाना बैठक में इस बार दुनिया के कई बड़े चेहरे शामिल होने जा रहे हैं. जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग जैसे दिग्गज नेता और उद्योगपति दावोस पहुंचेंगे.

2020 के बाद पहली बार दावोस पहुंचेंगे ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2020 में दावोस गए थे. इसके बाद वह पहली बार इस साल खुद वहां पहुंच रहे हैं. पिछले साल उन्होंने व्हाइट हाउस लौटने के कुछ ही दिनों बाद वर्चुअल तरीके से संबोधन किया था, जिसने काफी हलचल मचा दी थी. इस बार ट्रंप के साथ अमेरिका का अब तक का “सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल” दावोस जाएगा.

रिकॉर्ड संख्या में नेता और उद्योगपति होंगे मौजूद
WEF के आयोजकों के मुताबिक इस साल करीब 3,000 अलग-अलग क्षेत्रों के नेता दावोस में हिस्सा लेंगे. इनमें रिकॉर्ड 400 राजनीतिक नेता, 850 बड़ी कंपनियों के सीईओ और 100 टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अग्रणी लोग शामिल होंगे.

ग्रीनलैंड विवाद के चलते डेनमार्क नहीं आएगा
हालांकि, एक अहम देश की सरकार इस बैठक से दूरी बनाएगी. डेनमार्क सरकार के प्रतिनिधि दावोस नहीं आएंगे. WEF के प्रवक्ता ने बताया कि ग्रीनलैंड को लेकर विवाद बढ़ने के कारण डेनमार्क ने यह फैसला लिया है. यह विवाद तब और गहरा गया जब ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया.

कई बड़े वैश्विक नेता भी नहीं होंगे शामिल
दावोस में कई बड़े नाम इस बार नजर नहीं आएंगे. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का आना तय था, लेकिन बाद में उनके न आने की पुष्टि हो गई. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी WEF की सूची में नहीं हैं. इसके अलावा ब्राज़ील और भारत के शीर्ष नेता भी सूची में शामिल नहीं हैं.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 21 Jan 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Air Force One Breaking News Abp News DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Denmark Tension: ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए यह कहा
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

BJP President बनते ही एक्शन में आए Nitin Nabin, आगामी चुनाव पर ले लिया बड़ा फैसला
Engineer Death : SIT की रडार पर 4 बड़े अधिकारी, लापरवाही के चलते मौत को लेकर होगी जांच
Sansani:Crime News : पटना में एक और छात्रा की 'डेथ मिस्ट्री' ! | Crime News
दहेज मांगा तो चौराहे पर लगेगी फोटो! गांव वालों ने लालची दूल्हों को ऐसे सिखाया सबक
'शंकराचार्य' के स्नान पर राजनीति के पीछे का असली खेल क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Denmark Tension: ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए यह कहा
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
बॉलीवुड
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
ट्रेंडिंग
नीदरलैंड्स में कर्मचारी ने मांगा WFH, बॉस के जवाब ने जीता लोगों का दिल ; सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
नीदरलैंड्स में कर्मचारी ने मांगा WFH, बॉस के जवाब ने जीता लोगों का दिल ; सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
शिक्षा
वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास? देख लें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास? देख लें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
यूटिलिटी
ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं, क्या है रेलवे के नियम?
ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं, क्या है रेलवे के नियम?
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget