Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे. लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उनके विशेष विमान एयर फोर्स वन में इलेक्ट्रिकल खराबी सामने आ गई.

व्हाइट हाउस के अनुसार, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को तुरंत मैरीलैंड स्थित जॉइंट बेस एंड्रूज़ वापस लाया गया, ताकि राष्ट्रपति किसी भी जोखिम से बचते हुए दूसरे विमान से यात्रा कर सकें. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप की दावोस यात्रा रद्द नहीं की गई है. उन्होंने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण केवल विमान बदला गया है और राष्ट्रपति नए विमान से स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होंगे.

ट्रंप, जेपी मॉर्गन और एनवीडिया के सीईओ होंगे शामिल

स्विट्ज़रलैंड के दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की सालाना बैठक में इस बार दुनिया के कई बड़े चेहरे शामिल होने जा रहे हैं. जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग जैसे दिग्गज नेता और उद्योगपति दावोस पहुंचेंगे.

2020 के बाद पहली बार दावोस पहुंचेंगे ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2020 में दावोस गए थे. इसके बाद वह पहली बार इस साल खुद वहां पहुंच रहे हैं. पिछले साल उन्होंने व्हाइट हाउस लौटने के कुछ ही दिनों बाद वर्चुअल तरीके से संबोधन किया था, जिसने काफी हलचल मचा दी थी. इस बार ट्रंप के साथ अमेरिका का अब तक का “सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल” दावोस जाएगा.

रिकॉर्ड संख्या में नेता और उद्योगपति होंगे मौजूद

WEF के आयोजकों के मुताबिक इस साल करीब 3,000 अलग-अलग क्षेत्रों के नेता दावोस में हिस्सा लेंगे. इनमें रिकॉर्ड 400 राजनीतिक नेता, 850 बड़ी कंपनियों के सीईओ और 100 टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अग्रणी लोग शामिल होंगे.

ग्रीनलैंड विवाद के चलते डेनमार्क नहीं आएगा

हालांकि, एक अहम देश की सरकार इस बैठक से दूरी बनाएगी. डेनमार्क सरकार के प्रतिनिधि दावोस नहीं आएंगे. WEF के प्रवक्ता ने बताया कि ग्रीनलैंड को लेकर विवाद बढ़ने के कारण डेनमार्क ने यह फैसला लिया है. यह विवाद तब और गहरा गया जब ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया.

कई बड़े वैश्विक नेता भी नहीं होंगे शामिल

दावोस में कई बड़े नाम इस बार नजर नहीं आएंगे. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का आना तय था, लेकिन बाद में उनके न आने की पुष्टि हो गई. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी WEF की सूची में नहीं हैं. इसके अलावा ब्राज़ील और भारत के शीर्ष नेता भी सूची में शामिल नहीं हैं.