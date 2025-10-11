गाजा युद्धविरामः खंडहर में बदले घरों में दो साल बाद लौट रहे फिलिस्तीनी, पीछे हटी इजरायली सेना

अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद इजरायल और फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के बीच गाजा शांति योजना के पहले चरण के तहत युद्धविराम की घोषणा हो चुकी है. युद्धविराम की घोषणा के बाद जहां इजरायल की सेना अपने कदम पीछे बढ़ा रही है, वहीं शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को हजारों की संख्या में विस्थापित फिलिस्तीनी नागरिक दो सालों के बाद बंजर भूमि और मलबों के ढेर से होते हुए गाजा के उत्तरी भाग में अपने टूटे आशियाने के खंडहरों की तरफ नंगे पांव बढ़ रहे थे.

शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को विस्थापित फिलिस्तीनी परिवारों की लंबी कतारें, साइकिलों पर अपने बचाए गए कुछ सामानों को लादकर धकेलते हुए गाजा के तटीय राजमार्ग (कोस्टल हाइवे) से होते हुए गाजा शहर की ओर बढ़ रहे थे. गाजा, जो इस इलाके का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र था और इजरायल के सबसे भयानक हमलों को झेलने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से भी एक था.

जबकि कई परिवार खान यूनिस के खंडहरों से होते हुए दक्षिण गाजा की ओर बढ़ रहे थे, जो कभी गाजा का दूसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन इजरायली हमलों के बाद यह पूरा क्षेत्र मात्र धूल और पत्थरों का एक ढेर बनकर रह गया है.

गाजा की धरती पर वापस लौटे फिलिस्तीनी ने दी प्रतिक्रिया

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधेड़ उम्र के शख्स अहमद अल-ब्रिम ने अपनी वापसी को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम अपने इलाके में वापस तो आ गए, लेकिन यह पूरी तरह से तबाह हो चुका है. अहमद अपने साइकिल पर लकड़ी के टुकड़ों को ढोता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिसे वह ठंड से बचने के लिए जलावन के तौर पर इस्तेमाल करने वाला था. अहमद ने कहा, ‘हमें न तो कोई फर्नीचर मिला और न हीं पहनने को कपड़े मिले. यहां तक की ठंड के बचने के लिए सर्दियों के कपड़े भी नहीं मिले. सबकुछ बर्बाद हो चुका है.

मलबों से निकाले गए 100 से ज्यादा लोगों के शव

गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि सीजफायर के ऐलान और इजरायली सैनिकों के पीछे हटने के बाद राहत और बचाव दलों ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों के शवों को मलबों के ढेर के बीच से निकाला है.

गाजा के स्थानीय समय के मुताबिक युद्धविराम दोपहर करीब 12 बजे से लागू हुआ, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस हफ्ते की शुरुआत में घोषित किए गए 20 सूत्री व्यापक गाजा शांति योजना में पहला ठोस कदम है. योजना के तहत इस कदम का उद्देश्य इजरायल और हमास के बीच पिछले दो सालों से चल रहे संघर्ष और युद्ध पर विराम लगाना था.

यह भी पढ़ेंः ‘मुसलमानों के घर-मस्जिद तोड़ते हैं, उन्हें ...’, अफगानी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद और क्या बोले अशरद मदनी?