बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने बलूचिस्तान को अलग देश बता दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में जमकर बवाल हुआ था. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस बयान के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है. अब इसको लेकर पाकिस्तान की सरकार की ओर से सफाई दी गई है.

PAK सरकार की ओर से किया गया फैक्ट चेक

पाकिस्तान सरकार की ओर से एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया गया, जिसमें सलमान खान को आतंकवादी निगरानी सूची में डालने की बात कही गई थी. इसे पाक सरकार ने फर्जी करार दिया. इस पोस्ट में की माडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें दावा किया गया था कि सलमान खान ने बलूचिस्तान को लेकर कमेंट किया था, जिस वजह से पाकिस्तान ने उन्हें आतंकवाद-रोधी अधिनियम चौथी लिस्ट में डाल दिया है. इस रिपोर्ट में सलमान खान को आतंकवाद का मददगार बताया गया.

शहबाज सरकार ने दी सफाई

इस खबर के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी होने लगी. पाकिस्तान सरकार की ओर से कहा गया, 'एनएसीटीए के प्रतिबंधित व्यक्तियों के पेज या आंतरिक मंत्रालय के किसी राजपत्र में सलमान खान को चौथी अनुसूची में शामिल करने की सूचना देने वाला कोई पाकिस्तानी सरकारी आधिकारिक बयान नहीं मिला. इस तरह के दावे भारतीय मीडिया रिपोर्ट में किए गए, लेकिन इसका किसी भी आधिकारिक पाकिस्तानी निगरानी सूची या औपचारिक घोषणा से कोई संबंध नहीं है.'

बलूचिस्तान को लेकर क्या बोले थे सलमान खान?

इस महीने की शुरुआत में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने सऊदी अरब के रियाद में जॉय फोरम 2025 में शिरकत की, जहां उन्होंने शाहरुख खान और आमिर खान के साथ मंच शेयर किया. मिडिल ईस्ट में भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता पर बात करते हुए सलमान खान ने कहा, 'इस समय, अगर आप कोई हिंदी फिल्म बनाकर उसे यहां (सऊदी अरब में) रिलीज करते हैं तो वह सुपरहिट होगी. अगर आप कोई तमिल, तेलुगु या मलयाली फिल्म बनाते हैं तो वह करोड़ों का कारोबार करेगी क्योंकि दूसरे देशों से बहुत से लोग यहांआए हैं. बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं... हर कोई यहां काम कर रहा है.'

