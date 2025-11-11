हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर ये क्या लिख रहे पाकिस्तानी अखबार? 12 की मौत का कौन असली जिम्मेदार

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर ये क्या लिख रहे पाकिस्तानी अखबार? 12 की मौत का कौन असली जिम्मेदार

देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके से पूरी दुनिया स्तब्ध है. इस घटना पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी कई तरह की बातें लिखी हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 12:56 PM (IST)
दिल्ली की शांत शाम अचानक चीखों और धुएं में बदल गई, जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार, 10 नवंबर 2025 को एक हुंडई i20 कार में भीषण धमाका हुआ. इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए. धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की लपटों में घिर गईं और इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घायल लोगों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि सुरक्षा एजेंसियों को शुरुआती जांच में जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के लिंक मिलने के संकेत मिले हैं.

भारत में हुए इस आतंकी हमले को पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों और न्यूज़ चैनलों ने प्रमुखता से दिखाया. वहां के मीडिया ने इसे नई दिल्ली का सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया.

पाकिस्तानी अखबारों ने हमले को दी जगह

डॉन (Dawn) अखबार ने लिखा कि भारत के नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट में कम से कम आठ लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं. पुलिस ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है. डॉन ने आगे लिखा कि धमाके से कुछ घंटे पहले हरियाणा में 2,900 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की गई थी, जिससे दोनों घटनाओं के बीच संबंध की आशंका जताई जा रही है.

जियो न्यूज (Geo News) ने रिपोर्ट किया. उन्होंने लिखा कि दिल्ली कार विस्फोट की जांच भारत के आतंकवाद विरोधी कानून UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत की जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इसे “राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर घटना” माना है.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून (The Express Tribune) ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारतीय राजधानी में कार विस्फोट में कम से कम आठ लोग मारे गए हैं. जांच एजेंसियां विस्फोट के पीछे छिपे नेटवर्क को तलाशने में जुटी हैं.

वहीं पाकिस्तान टुडे (Pakistan Today) ने इसे भारत के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में हुआ गंभीर आतंकी हमला बताया और लिखा कि धमाके से कई वाहन जल गए, जबकि दमकल विभाग ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.”

जांच का फोकस फरीदाबाद और पुलवामा कनेक्शन

जांच एजेंसियों को पता चला है कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई हुंडई i20 कार फरीदाबाद से आई थी और उसका रिश्ता पुलवामा के तारिक नामक व्यक्ति से जुड़ा है.एनआईए (NIA) और एनएसजी (NSG) की टीमें मौके पर पहुंचकर हर दिशा में जांच कर रही हैं.पुलिस ने इस मामले में UAPA और विस्फोटक अधिनियम की धाराएं लगाई हैं.

राजधानी में सख्त सुरक्षा व्यवस्था

धमाके के तुरंत बाद दिल्ली समेत मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और प्रमुख बाजारों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. दिल्ली पुलिस ने सभी सीमाओं पर नाइट चेकिंग बढ़ा दी है ताकि संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की पहचान की जा सके.

Published at : 11 Nov 2025 12:54 PM (IST)
Delhi Blast Red Fort PAKISTANI WORLD NEWS IN HINDI
