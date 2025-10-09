ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ गई है. पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर व्हाइट हाउस गए थे. इन दोनों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी. पाक, चीन का पहले से ही दोस्त है. अब चीन के बाद अमेरिका पाकिस्तान को हथियार सौंपने वाला है. इसकी वजह से भारत की चुनौती बढ़ सकती है.

दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान AIM-120 AMRAAM मिसाइलें देने वाला है. वहीं चीन ने J-10C जेट्स और दूसरे कई हथियार दिए हैं. पाकिस्तान की सेना अमेरिका और चीन की मदद से मजबूत होने की कोशिश में है. दावा किया जाता है कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान की काफी मदद की थी. हालांकि पाक को फिर भी बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा था. अंत में वह सीजफायर के लिए सहमत हो गया था.

अमेरिका से पाकिस्तान को मिले कौन-कौन से हथियार

यूएस पहले भी पाकिस्तान को हथियार देता रहा है, लेकिन 2024-25 में दोनों के बीच डील्स काफी बढ़ गई हैं. वह AIM-120 AMRAAM मिसाइलों के साथ-साथ F-16 फाइटर जेट देने वाला है. यह उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान है, जिसमें नए रडार और मिसाइल लॉन्चर लगाए गए हैं. 2025 के वित्तीय वर्ष में 7.6 मिलियन डॉलर की फंडिंग की है.

चीन से पाकिस्तान को कौन-कौन से हथियार

चीन पाकिस्तान का बड़ा सप्लायर रहा है. 'SIPRI फैक्ट शीट' के मुताबिक, साल 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान को 81 प्रतिशत हथियार चीन से ही मिले हैं. चीन ने कुल निर्यात का 63 प्रतिशत पाकिस्तान को दिया है.

J-10C फाइटर जेट्स - चीन ने पाकिस्तान को यह लड़ाकू विमान पहले ही दे दिया था. दावा किया जाता है कि मई में भारत से टकराव के दौरान इसका इस्तेमाल हुआ था.

JF-17 थंडर जेट्स - यह चीन और पाकिस्तान का जॉइंट प्रोजेक्ट है. यह भी लड़ाकू विमान है.

HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम - इसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर है. यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस होता है.

Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर और VT-4 टैंक के साथ-साथ पाकिस्तान को और भी हथियार मिले हैं.

बता दें कि चीन और अमेरिका की मदद से पाकिस्तान अपनी ताकत बढ़ा रहा है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसे सबक सिखाया था. इसके बाद से वह हथियारों की डील को लेकर और ज्यादा सक्रिय हो गया है.