भारत के बाद चीन का एक्शन! ईरान में नागरिकों को लेकर अलर्ट, तुरंत निकलने की दी सलाह

US Iran War: ईरान में लगातार बढ़ते जंग के खतरों के बीच अब चीन ने भी अपने नागरिकों के लिए बड़ी एडवाइजरी जारी की है. चीन ने अपने लोगों से कहा है कि वे जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें या सुरक्षित इलाकों में चले जाएं. इससे पहले भारत भी करीब 24 घंटे पहले अपने नागरिकों के लिए इसी तरह की चेतावनी जारी कर चुका है. चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ईरान में सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरे बने हुए हैं. मंत्रालय के अनुसार, भले ही हवाई क्षेत्र कुछ हद तक फिर से खोला गया है, लेकिन स्थिति अभी भी जटिल और अस्थिर बनी हुई है.

चीन ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे संवेदनशील जगहों से दूर रहें और अतिरिक्त सावधानी बरतें. साथ ही यह भी साफ किया गया है कि इस समय किसी भी चीनी नागरिक को ईरान की यात्रा नहीं करनी चाहिए.

भारत ने भी इससे पहले अपने नागरिकों को ईरान जाने से बचने और वहां मौजूद लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने की सलाह दी थी. दोनों देशों की तरफ से आई इन चेतावनियों ने इस बात को और गंभीर बना दिया है कि क्षेत्र में हालात सामान्य नहीं हैं

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ईरान में भीषण जंग की आशंका

इन घटनाओं के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ईरान में दूसरे दौर के युद्ध की आशंका बढ़ रही है. हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक स्तर पर युद्ध की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार बढ़ती तनातनी और देशों की एडवाइजरी यह संकेत जरूर दे रही है कि स्थिति संवेदनशील बनी हुई है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हालात पर नजर रखी जा रही है और सभी देश अपने नागरिकों की सुरक्षा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं.

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