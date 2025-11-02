हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी

'भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति', अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी

Mark Carney: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि मैं प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर नहीं मिला हूं, लेकिन हमारे विदेश मंत्री और कई अन्य मंत्री भारत के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 02 Nov 2025 10:34 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शनिवार (1 नवंबर, 2025) को भारत के साथ रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है. पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में सकारात्मक प्रगति कर रहा है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका के साथ टैरिफ संबंधी दबावों के बीच कनाडा विदेशों में नई साझेदारियां बनाने पर काम कर रहा है.

पीएम मार्क कार्नी की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं यह कहते हुए खत्म कर दीं कि कनाडा का व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य रहा है. वहीं, इस दौरान कनाडाई प्रधानमंत्री ने अमेरिका पर निर्भरता को कम करने की भी बात कही है.

APEC शिखर सम्मेलन के बाद दक्षिण कोरिया में बोले कनाडाई प्रधानमंत्री

दक्षिण कोरिया में आयोजित एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा, ‘हम दुनिया भर के देशों के साथ नई साझेदारियां बना रहे हैं और ऐसा करने के लिए सबसे बेहतर स्थान वह एशिया-पैसिफिक क्षेत्र है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में 60 परसेंट की हिस्सेदारी रखता है.’

भारत के साथ लगातार जारी है वार्ता- कार्नी

इसके साथ ही उन्होंने इंडोनेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते, फिलीपींस और थाईलैंड के साथ चल रही वार्ताओं और चीन के साथ संबंधों में आए महत्वपूर्ण मोड़ का भी उल्लेख किया. पीएम कार्नी ने कहा, ‘भारत के साथ भी हम प्रगति कर रहे हैं. APEC शिखर सम्मेलन में मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हमारे विदेश मंत्री और अन्य मंत्री भारत से बातचीत कर रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘हम अपने देश की ताकत बढ़ाने के लिए सबसे पहले घरेलू मोर्चे पर काम कर रहे हैं. विदेशों में नई साझेदारियां बना रहे हैं, ताकि अमेरिका पर हमारी निर्भरता कम हो सके. यह रातों-रात होने वाली चीज नहीं है, लेकिन हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.’

Published at : 02 Nov 2025 10:33 PM (IST)
America Canada PM Modi INDIA DONALD Trump Mark Carney
