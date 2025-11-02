हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नेपाल में आम चुनाव के लिए तैयारियों का सिलसिला शुरू, पीएम कार्की ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक

नेपाल में आम चुनाव के लिए तैयारियों का सिलसिला शुरू, पीएम कार्की ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक

General Election in Nepal: चुनाव के संबंध में राजनीतिक दलों की ओर से रुख स्पष्ट किए जाने को लेकर कार्की ने शनिवार को नेपाली कांग्रेस (एनसी) के महासचिव गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा से भी मुलाकात की.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 02 Nov 2025 09:34 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार (2 नवंबर, 2025) को 5 मार्च, 2026 को देश में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में सभी सात प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक संयुक्त बैठक की. प्रधानमंत्री के प्रेस समन्वयक राम बहादुर रावल ने कहा कि यह बैठक बदले हुए राजनीतिक संदर्भ में संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच संवाद और समन्वय को मजबूत करने के लिए बुलाई गई थी.

73 वर्षीय सुशीला कार्की इस साल 12 सितंबर, 2025 को तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पद से हटने के बाद नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर युवाओं के नेतृत्व वाले जेन जेड के विरोध प्रदर्शनों के बाद ओली को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था.

चुनाव को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश में कार्की सरकार

यह बैठक आम चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में प्रधानमंत्री की ओर से विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श का एक और चरण था. आम सहमति बनाने के उद्देश्य से अगले साल मार्च में होने वाले चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ-साथ जेन जेड समूह के साथ कार्की की बैठकों का सिलसिला जारी है. चुनाव के संबंध में राजनीतिक दलों की ओर से रुख स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता को लेकर कार्की ने शनिवार (31 अक्टूबर, 2025) को नेपाली कांग्रेस (एनसी) के महासचिव गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा से भी मुलाकात की.

आम चुनाव को लेकर एक घंटे तक चली पीएम कार्की की बैठक

प्रधानमंत्री कार्की के सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, एक घंटे तक चली यह बैठक सरकार की चुनाव तैयारियों, कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार और चुनाव से पहले पूरे किए जाने वाले अन्य कार्यों पर केंद्रित रही. नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें चुनावों में भागीदारी के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया. बैठक के बाद नेपाल कांग्रेस के नेता थापा और शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस जल्द ही जेन जेड समूह के साथ-साथ अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी गंभीर बातचीत करेगी.

कार्की सरकार ने चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने की अपील की

कार्यवाहक सरकार के सितंबर में गठन के बाद कार्की ने पहली बार 21 अक्टूबर को आम चुनाव की तैयारियों और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी. कार्की ने सभी राजनीतिक दलों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग मांगा, जबकि नेताओं ने सरकार से चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया.

प्रधानमंत्री कार्की की मौजूदगी में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद गृह मंत्री आर्यल ने कहा, ‘सरकार समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत और चर्चा के लिए हमेशा तैयार है.’

यह भी पढ़ेंः आठ भगदड़, 129 लोगों की मौत... हादसों से 2025 में आंध्र प्रदेश को मिले दर्दनाक जख्म

Published at : 02 Nov 2025 09:31 PM (IST)
नेपाल Nepal Elections Nepal Congress Sushila Karki
