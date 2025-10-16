हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘बांग्लादेश की सेना के साथ न रखें टेंशन, वरना...’, पूर्व PM खालिदा जिया की मोहम्मद यूनुस को हिदायत

‘बांग्लादेश की सेना के साथ न रखें टेंशन, वरना...’, पूर्व PM खालिदा जिया की मोहम्मद यूनुस को हिदायत

Bangladesh Army: खालिदा जिया ने ढाका में मोहम्मद यूनुस की ओर से बुलाई गई एक आपात बैठक के दौरान यह चेतावनी दी. जिसका उद्देश्य सैन्य कर्मियों पर मुकदमे के फैसले पर हो रहे दबाव और विवादों को हल करना था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 16 Oct 2025 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने देश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को सेना के साथ कोई विवाद न करने की सलाह दी है. खालिदा जिया ने यूनुस को चेतावनी दी है कि अंतरिम सरकार को बांग्लादेश की सेना के साथ किसी भी तरह का तनाव नहीं रखना चाहिए. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की यह टिप्पणी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ नागरिक ट्रिब्यूनल में चल रही कानूनी कार्रवाईयों पर आई है, जो देश में अंतरिम सरकार और सेना के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण बन रहे हैं.

राजनीतिक दलों की आपात बैठक में खालिदा जिया ने दी चेतावनी

खालिदा जिया ने यह चेतावनी ढाका में मोहम्मद यूनुस की ओर से राजनीतिक दलों के साथ बुलाई गई एक आपात बैठक के दौरान दी. इस बैठक में जमात-ए-इस्लामी, छात्र-नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) और बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी (CPB) जैसे कई राजनीतिक संगठनों ने हिस्सा लिया.

बैठक का उद्देश्य सैन्य कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के सरकारी फैसले को लेकर हो रहे दबाव और विवादों का समाधान करना था. इस बैठक में बीएनपी ने कहा कि देश को संतुलित अवस्था में रहना चाहिए. हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे. इसके साथ ही पार्टी ने अगले साल फरवरी में प्रस्तावित आम चुनावों से देश से पहले एकता और स्थिरता कायम रखने की आवश्यकता पर जोर दिया.

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जारी किया वारंट

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT-BD) ने पिछले सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ सेना के 16 सक्रिय अधिकारियों और 14 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए. जिन खिलाफ पूर्ववर्ती शासनकाल में राजनीतिक विरोधियों को जबरन गुमशुदा करने, अपहरण करने और यातना देने के आरोप लगाए गए हैं.

सैन्य अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद बांग्लादेशी सेना ने सूचना दी कि जिन 16 अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, उनमें से 15 सैन्य हिरासत में है, जबकि एक मेजर जनरल फरार हो गया है.

यह भी पढे़ंः बिहार चुनाव: बुर्कानशीन महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम, महिला कर्मचारियों को पहचान दिखाकर ही कर सकेंगी वोट

Published at : 16 Oct 2025 06:07 PM (IST)
Tags :
Muhammad Yunus Bangladesh Army BNP Khaleda Zia BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल
PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
विराट का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा; फिर भी सबसे अमीर नहीं कोहली
विराट कोहली का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल
PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
विराट का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा; फिर भी सबसे अमीर नहीं कोहली
विराट कोहली का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
इंडिया
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
गुजरात
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
जनरल नॉलेज
Dog Evolution: कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
ट्रेंडिंग
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget