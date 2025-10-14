भारत के अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी समेत कई दिग्गज कारोबारी शामिल हैं. चीन में झोंग शानशान और झांग यिमिंग का नाम अमीरों की लिस्ट में है. भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी एक ऐसे शख्स हैं, जिनका कारोबार करीब 100 देशों में फैला है और इन्हें नेपाल का 'अंबानी' कहा जाता है. बता दें कि बिनोद चौधरी नेपाल के इकलौते अरबपति हैं.

पड़ोसी देश नेपाल के बिजनेस टायकून बिनोद चौधरी की 12 अलग-अलग सेक्टरों में करीब 136 कंपनियां हैं. वो नेपाल के सबसे बड़े कारोबारी होने के साथ-साथ वहां की राजनीति में भी खासे एक्टिव हैं. बिनोद चौधरी (चौधरी ग्रुप) सीजी कॉर्प ग्लोबल के अध्यक्ष हैं. यह फर्म बैंकिंग, होटल और एफएमसीजी से लेकर एनर्जी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में काम करती है.

कितनी संपत्ति के मालिक हैं नेपाल के 'अंबानी'

फोर्ब्स के मुताबिक नेपाल के इकलौते अरबपति बिनोद चौधरी की रियल टाइम नेटवर्थ 2 बिलियन डॉलर (17,000 करोड़ रुपये) है. बिनोद चौधरी की बिजनेस फर्म नेपाल में बैंकिंग से लेकर होटल तक कई बिजनेस करती है. उनके एफएमसीजी बिजनेस के तहत आने वाले वाई वाई नूडल्स काफी लोकप्रिय हैं और भारत में भी इनकी अच्छी खासी डिमांड है.

इस ब्रांड की शुरुआत उन्होंने साल 1984 में की थी. बिनोद चौधरी नेपाल के नबील बैंक के मालिक हैं. इसके अलावा चौधरी की सीजी हॉस्पिटैलिटी फर्म 12 देशों में 195 होटल, रिसॉर्ट और वेलनेस सेंटर को मैनेज करती है और कंपनी की ताज, ताज सफारी और विवांता जैसे ब्रांड्स के साथ भी पार्टनरशिप है.

भारत से जुड़ी हैं जड़ें

बिनोद चौधरी का भारत से गहरा रिश्ता है. भले ही उनका जन्म काठमांडू के मारवाड़ी परिवार में हुआ हो, लेकिन किसी जमाने में उनके दादा राजस्थान से नेपाल जाकर बस गए थे. बिनोद चौधरी के पिता ने नेपाल में पहला डिपार्टमेंटल स्टोर खोला. बिनोद चौधरी को बिजनेस विरासत में मिला है और अब उनकी तीसरी पीढ़ी बिजनेस को आगे बढ़ाने में जुटी है.

