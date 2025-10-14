आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी की नेता विनुथा कोटा के पूर्व ड्राइवर और निजी सहायक की हत्या कर दी गई थी. निजी सहायक श्रीनिवासुलु उर्फ रायडू का शव 8 जुलाई को चेन्नई की कूम नदी में मिला था, जिसके बाद गला घोंटने की जानकारी सामने आई थी. अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है.

दरअसल रायडू का एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद तेलुगू देशम पार्टी के विधायक बोज्जला सुधीर रेड्डी के खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे. वीडियो में रायडू ने दावा किया था कि विधायक और उनके सहयोगियों ने उन्हें विनुथा और उनके पति के निजी वीडियो फुटेज देने के लिए कहा था. रायडू ने यह भी कहा कि इसके बदले 30 लाख रुपए देने का वादा भी किया था. इस मामले पर विधायक सुधीर रेड्डी ने कहा कि ये सभी आरोप गलत हैं. उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है.

अपडेट जारी है...