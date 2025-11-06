हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबिहार चुनाव के बाद खतरे में आ सकती है मोदी सरकार! पाकिस्तान में हो रहे चर्चे

बिहार चुनाव के बाद खतरे में आ सकती है मोदी सरकार! पाकिस्तान में हो रहे चर्चे

Bihar Election 2025: पाकिस्तानी अखबार ने लिखा है कि बिहार चुनाव मोदी सरकार के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है. इसमें कहा गया कि राहुल गांधी बिहार में बीजेपी को चुनौती देने में लगे हुए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा देश के साथ-साथ अब पाकिस्तान में भी जोरों शोरों से हो रही है. पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपने पहले पन्ने पर बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए लिखा कि अगर इस इलेक्शन का नतीजा अलग रहा तो केंद्र में मोदी की सरकार खतरे में आ सकती है. इसमें कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और टीडीपी मुख्य रूप से मोदी सरकार का सहारा बनी हुई है.

'खतरे में आ सकती है मोदी सरकार'

पाकिस्तानी अखबार ने लिखा, "बिहार चुनाव मोदी सरकार के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है. सहयोगियों के सहारे बीजेपी की सरकार चल रही है. अगर बिहार चुनाव का नतीजा थोड़ा अलग होता है और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के रिश्ते बिगड़े तो फिर केंद्र सरकार भी खतरे में आ सकती है. जेडीयू 12 सांसदों के साथ और टीडीपी 16 सांसदों के साथ पीएम मोदी का हाथ पकड़े हुए है."

'बिहार चुनाव में अहम हैं राहुल गांधी'

डॉन के अनुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस चुनाव में अहम हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जबरदस्त वापसी की है. इसमें कहा गया, "पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा, जिस वजह से मोदी सरकार बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई. हालांकि इस चुनाव में राहुल गांधी को यह सफलता अपने सहयोगियों के साथ रहने से मिली है."

'बीजेपी को चुनौती देने में लगे हैं राहुल गांधी'

इसमें कहा गया, "राहुल गांधी बिहार में भी बीजेपी को परेशान करने की कोशिश में लगे हुए हैं. उनके लिए फायदे की बात यह है कि बिहार एकमात्र हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी अपने सहयोगियों से सत्ता नहीं छीन पाई है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में वोट चारी करने में जुटा है. भारत के विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग खासकर मुस्लिमों के नामों को हटाकर बीजेपी की मदद कर रहा है."

ये भी पढे़ं : EXPLAINED: न्यूयॉर्क में ईसाई आबादी ने क्यों चुना मुस्लिम मेयर, ट्रंप की धमकी के बावजदू कैसे जीते जोहरान ममदानी, भारतीयों को सीख क्या?

Published at : 06 Nov 2025 04:25 PM (IST)
Tags :
Pakistan PM Modi Bihar Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ छोड़ने की तैयारी में मुस्कान का परिवार, पिता ने घर बिकाऊ होने का लगाया पोस्टर
मेरठ छोड़ने की तैयारी में मुस्कान का परिवार, पिता ने घर बिकाऊ होने का लगाया पोस्टर
विश्व
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ छोड़ने की तैयारी में मुस्कान का परिवार, पिता ने घर बिकाऊ होने का लगाया पोस्टर
मेरठ छोड़ने की तैयारी में मुस्कान का परिवार, पिता ने घर बिकाऊ होने का लगाया पोस्टर
विश्व
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
सुरेश रैना समेत 2 भारतीय क्रिकेटरों पर ED ने की कार्यवाई, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त; जानें क्या है मामला
सुरेश रैना समेत 2 भारतीय क्रिकेटरों पर ED ने की कार्यवाई, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त; जानें क्या है मामला
शिक्षा
CBSE बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज, दिसंबर में होंगे प्री-बोर्ड; जानिए कब और कैसे होगी परीक्षा
CBSE बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज, दिसंबर में होंगे प्री-बोर्ड; जानिए कब और कैसे होगी परीक्षा
यूटिलिटी
आपको कितने रुपये तक का मिल सकता है लोन? ऐसे चेक करें अपना सिबिल स्कोर
आपको कितने रुपये तक का मिल सकता है लोन? ऐसे चेक करें अपना सिबिल स्कोर
हेल्थ
एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा कर रहे इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान, नई बीमारी का बढ़ रहा खतरा
एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा कर रहे इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान, नई बीमारी का बढ़ रहा खतरा
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget