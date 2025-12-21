PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नामरूप में 12 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाली नई फर्टिलाइजर यूनिट का शिलान्यास किया. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इसे असम और पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आज असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ा दिन है. नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था, वह सपना आज पूरा हो रहा है. आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है.'

असम ने पकड़ी विकास की नई रफ्तार: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि असम अब विकास की नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा, 'असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है. मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, यह सिर्फ एक शुरुआत है. हमें तो असम को बहुत आगे लेकर जाना है.'

'भाजपा सरकार आने के बाद किसानों के लिए काम तेज हुआ'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों के हित में बड़े फैसले भाजपा सरकार के आने के बाद ही संभव हो पाए हैं. उन्होंने कहा, 'आप सोचिए किसानों के लिए काम भाजपा सरकार आने के बाद क्यों हो रहा है? नामरूप तो दशकों तक खाद उत्पादन का केंद्र था. जब देश के कई हिस्सों में खाद की आपूर्ति चुनौती बनी, तब भी नामरूप किसानों के लिए उम्मीद बना रहा.'

कांग्रेस सरकारों पर लगाया उपेक्षा का आरोप

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि समय के साथ नामरूप की फैक्ट्रियों की तकनीक पुरानी होती गई, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने कहा, "पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया. नतीजा यह हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट इसी वजह से बंद हो गई."

'डबल इंजन सरकार कर रही समस्याओं का समाधान'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा डबल इंजन सरकार कांग्रेस के दौर में पैदा हुई समस्याओं को दूर कर रही है. उन्होंने कहा, 'आज हमारी डबल इंजन सरकार कांग्रेस द्वारा पैदा की गई उन समस्याओं का समाधान कर रही है.'

'कांग्रेस के दौर में बंद हुईं फैक्ट्रियां, अब नए प्लांट शुरू'

प्रधानमंत्री ने कहा कि असम ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस शासन के दौरान खाद की फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं. उन्होंने कहा, 'असम की तरह देश के दूसरे राज्यों में भी खाद की कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं. कांग्रेस ने जिन हालातों को बिगाड़ा था, हमारी सरकार उन्हें सुधारने के लिए एड़ी-चोटी की ताकत लगा रही है.'

'यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर देश'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कई नए फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किए हैं, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है. उन्होंने कहा, "कांग्रेस के दौर में फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बंद होती थीं, जबकि हमारी सरकार ने अनेक प्लांट शुरू किए हैं. इसी का नतीजा है कि हम यूरिया के क्षेत्र में आने वाले समय में आत्मनिर्भर हो सकें, उस दिशा में मजबूती से कदम रख रहे हैं.'