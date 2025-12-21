हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जिसका लंबे समय से इंतजार था, वो सपना आज पूरा हुआ', असम में फर्टिलाइजर यूनिट का शिलान्यास कर बोले PM मोदी

'जिसका लंबे समय से इंतजार था, वो सपना आज पूरा हुआ', असम में फर्टिलाइजर यूनिट का शिलान्यास कर बोले PM मोदी

PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नामरूप में 12 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाली नई फर्टिलाइजर यूनिट का शिलान्यास किया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 21 Dec 2025 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नामरूप में 12 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाली नई फर्टिलाइजर यूनिट का शिलान्यास किया. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इसे असम और पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आज असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ा दिन है. नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था, वह सपना आज पूरा हो रहा है. आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है.'

असम ने पकड़ी विकास की नई रफ्तार: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि असम अब विकास की नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा, 'असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है. मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, यह सिर्फ एक शुरुआत है. हमें तो असम को बहुत आगे लेकर जाना है.'

'भाजपा सरकार आने के बाद किसानों के लिए काम तेज हुआ'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों के हित में बड़े फैसले भाजपा सरकार के आने के बाद ही संभव हो पाए हैं. उन्होंने कहा, 'आप सोचिए किसानों के लिए काम भाजपा सरकार आने के बाद क्यों हो रहा है? नामरूप तो दशकों तक खाद उत्पादन का केंद्र था. जब देश के कई हिस्सों में खाद की आपूर्ति चुनौती बनी, तब भी नामरूप किसानों के लिए उम्मीद बना रहा.'

कांग्रेस सरकारों पर लगाया उपेक्षा का आरोप

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि समय के साथ नामरूप की फैक्ट्रियों की तकनीक पुरानी होती गई, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने कहा, "पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया. नतीजा यह हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट इसी वजह से बंद हो गई."

'डबल इंजन सरकार कर रही समस्याओं का समाधान'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा डबल इंजन सरकार कांग्रेस के दौर में पैदा हुई समस्याओं को दूर कर रही है. उन्होंने कहा, 'आज हमारी डबल इंजन सरकार कांग्रेस द्वारा पैदा की गई उन समस्याओं का समाधान कर रही है.'

'कांग्रेस के दौर में बंद हुईं फैक्ट्रियां, अब नए प्लांट शुरू'

प्रधानमंत्री ने कहा कि असम ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस शासन के दौरान खाद की फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं. उन्होंने कहा, 'असम की तरह देश के दूसरे राज्यों में भी खाद की कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं. कांग्रेस ने जिन हालातों को बिगाड़ा था, हमारी सरकार उन्हें सुधारने के लिए एड़ी-चोटी की ताकत लगा रही है.'

'यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर देश'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कई नए फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किए हैं, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है. उन्होंने कहा, "कांग्रेस के दौर में फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बंद होती थीं, जबकि हमारी सरकार ने अनेक प्लांट शुरू किए हैं. इसी का नतीजा है कि हम यूरिया के क्षेत्र में आने वाले समय में आत्मनिर्भर हो सकें, उस दिशा में मजबूती से कदम रख रहे हैं.'

Published at : 21 Dec 2025 01:47 PM (IST)
Tags :
India News PM Modi India News  Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
Advertisement

वीडियोज

Snowfall: पहाड़ो ने ओढ़ी सफेद बर्फ की चादर... मौसम विभाग ने दी जानकारी | Jammu- Kashmir | Ladakh
Delhi Pollution: उत्तरी राज्यों में प्रदूषण का कहर.. मौसम विभाग ने सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह
UP Crime: बुलंदशहर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई | abp News
Top News: 10 बजे की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
Uttar Pradesh पुलिस ने एक साथ कई बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम | Encounter | Ballia | Bulandshahr
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
यूपी में घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल, वाह ताज की जगह पर्यटक बोलने लगे कहां है ताज
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
शिक्षा
अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कहां कितना रिजर्वेशन, यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट
अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कहां कितना रिजर्वेशन, यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट
हेल्थ
High Blood Pressure Myths: हाई ब्लड प्रेशर है साइलेंट किलर, इन 10 बातों को सच मानना पड़ सकता है भारी
हाई ब्लड प्रेशर है साइलेंट किलर, इन 10 बातों को सच मानना पड़ सकता है भारी
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget