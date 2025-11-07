हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?

'मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारत की आभारी हूं', मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या बोलीं शेख हसीना?

शेख हसीना ने कहा कि मानवता के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई आईसीसी जैसे निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 07 Nov 2025 03:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की हिंसक और चरमपंथी नीतियां भारत के साथ तनाव के लिए जिम्मेदार हैं और अवामी लीग के समर्थक आगामी चुनाव में वोट नहीं देंगे, क्योंकि पार्टी पर प्रतिबंध देश के संविधान का उल्लंघन करता है.

भारत में निर्वासन में रह रहीं शेख हसीना ने गुरुवार (6 नवंबर) को हिंदुस्तान टाइम्स को भेजे ई-मेल में कहा कि यूनुस के अपनी सरकार में चरमपंथियों को प्रायोजित करने से बांग्लादेश और भारत के बीच बुनियादी रिश्तों को नुकसान पहुंचने का खतरा है. उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षित पनाह देने के लिए मैं भारतीयों की बहुत आभारी हूं. 

'भारत-बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है'

शेख हसीना से पूछे गए सवाल, बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत में आपकी उपस्थिति को द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का एक कारण बताया है, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है और हमेशा से रहा है. अगर बांग्लादेश की सुरक्षा और समृद्धि को बनाए रखना है तो उसे ऐसा ही रहना होगा. अगर भारत और डॉ. यूनुस के अनिर्वाचित प्रशासन के बीच कोई मतभेद है, तो इसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है. इसका संबंध डॉ. यूनुस के शासन में पनप रही अराजक, हिंसक और अतिवादी नीतियों से है.

अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या बोलीं?

बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आपके और अवामी लीग के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दर्ज मानवता के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों में नवंबर में अपना फैसला सुनाएगा, आप अपने खिलाफ इन मामलों को कैसे देखती हैं? इस पर जवाब देते हुए शेख हसीना ने कहा कि मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करती हूं क्योंकि ये आरोप एक कंगारू अदालत द्वारा लगाए गए हैं, जिसका नियंत्रण राजनीतिक विरोधियों के हाथों में हैं. याद रखिए एक भी बांग्लादेशी को इस अंतरिम सरकार को वोट देने का मौका नहीं मिला. इसमें जवाबदेही या उचित प्रक्रिया के प्रति कोई सच्चा सम्मान नहीं है.

मानवता के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई आईसीसी में निष्पक्ष होनी चाहिए

अवामी लीग ने अपने नेताओं और समर्थकों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए आईसीसी से संपर्क किया है, आपको कितना विश्वास है कि यह कदम सफल होगा? इस पर शेख हसीना ने कहा कि मानवता के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई आईसीसी जैसे निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए. अवामी लीग के सदस्यों और समर्थकों, न्यायपालिका के सदस्यों, पत्रकारों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की गई जवाबी हिंसा की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्टिंग की गई है और कई मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी आलोचना की है.

ये भी पढ़ें

शादी का निमंत्रण देने के बहाने घर में घुसे लुटेरे, पानी मांगा, फिर बुज़ुर्ग महिला को बांधकर उसके...

Published at : 07 Nov 2025 03:21 PM (IST)
Tags :
Sheikh Hasina Muhammad Yunus BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
क्रिकेट
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
हेल्थ
Gallbladder Problems: ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
ये 4 लक्षण नजर आएं तो समझ जाएं गॉलब्लैडर में बनने लगा स्टोन, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
ट्रेंडिंग
1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पर एलन मस्क का अनोखा जश्न, रोबोट संग डांस फ्लोर पर नाचे
1 ट्रिलियन डॉलर सैलरी पर एलन मस्क का अनोखा जश्न, रोबोट संग डांस फ्लोर पर नाचे
जनरल नॉलेज
इस देश में जाते ही करोड़पति बन जाते हैं भारतीय, सिर्फ 1000 में मिल जाता है फाइव स्टार होटल
इस देश में जाते ही करोड़पति बन जाते हैं भारतीय, सिर्फ 1000 में मिल जाता है फाइव स्टार होटल
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget