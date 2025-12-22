बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक दीपू चंद्र दास की सार्वजनिक हत्या और उनके साथ की गई क्रूरता के मामले में यूएनओ में मोहम्मद यूनुस सरकार के विरुद्ध औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष और वकील विनीत जिंदल ने यूएन ओएचसीएचआर में बांग्लादेश सरकार के शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की लगातार हो रही हत्याओं और अत्याचारों पर निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है.

'बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं'

विनीत जिंदल ने एक्स पर एक क्लिप जारी कर कहा, 'बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं. उनके घर लूटे जा रहे हैं और महिलाओं के साथ रेप तक हो रहा है. धार्मिक पर्व मनाने से रोका जाता है. दुर्गा पंडाल जला दी जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है. बांग्लादेश की यूनिस सरकार इस्लामिक कटरपंथियों व आतंकवादियों के हाथों में खेल रही है और हिंदुओं की हत्याएं की जा रही है. हिंदुओं की सुरक्षा करने वाला बांग्लादेश में कोई नहीं है और सब चुप हैं.'

'हिंदुओं की हत्या चुप है यूनाइटेड नेशन'

वकील विनित जिंदल ने कहा, 'बांग्लादेश के एक कट्टरपंधी नेता के ऊपर यूनाइटेड नेशन बोलता है, लेकिन हिंदुओं की हत्या और उनपर हो रहे अत्याचार पर वह भी चुप है.' उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से एक जांच समीति बनाने की मांग की, जिसमें भारत के भी प्रतिनिधि हों और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को दुनिया के सामने रखें.

हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने मार डाला

बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद पूरा देश जल उठा. ऐसा लगा जैसे प्रदर्शनकारियों ने ढाका सहित कई जिलों अपने कब्जे में ले लिया और अल्पसंख्यकों पर खूब अत्याचार किए. इसी दौरान हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट पीटकर हत्या की. भीड़ शव को स्क्वायर मास्टरबाड़ी बस स्टैंड इलाके में ले गई, उसे रस्सी से एक पेड़ से बांध दिया और नारे लगाते हुए उसमें आग लगा दी. इतना ही नहीं, मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना में भीड़ ने शव को ढाका-मैमनसिंह हाईवे पर ले जाकर फिर से उसे आग के हवाले कर दिया.

