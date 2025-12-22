केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने सोमवार (22 दिसंबर 2025) को आश्वासन दिया कि पलक्कड़ जिले के वालयार में भीड़ हिंसा में जान गंवाने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी राम नारायण के परिवार को न्याय दिलाया जाएगा. उन्होंने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि ऐसे कृत्य केरल जैसे प्रगतिशील समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं और पूरी तरह अस्वीकार्य हैं.

'जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी'

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में विजयन ने कहा कि इस अपराध के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि जिला पुलिस प्रमुख के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) इस घटना की जांच कर रहा है. मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच करने और सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सीएम विजयन ने कहा कि सरकार मामले की समीक्षा करेगी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा सुनिश्चित करेगी.

परिवार ने शव लेने से मना किया

मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन की यह टिप्पणी विपक्षी दल कांग्रेस और पीड़ित परिवार की ओर से मुआवजे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित कड़े कानूनों के तहत जांच की मांग किए जाने के एक दिन बाद आई है. मृतक राम नारायण (31 साल) के भाई ने ने कहा कि जब तक 25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग और अन्य मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक परिवार शव नहीं लेगा.

वालयार के पास किझाकेट्टप्पल्लम में चोरी में शामिल होने के आरोप में रामनारायण की कथित तौर पर बुधवार (17 दिसंबर 2025) शाम को पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रामनारायण के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया था.

मृतक के शरीर पर 80 से अधिक चोटों के निशान

राम नारायण बघेल की मॉब लिंचिंग की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने रविवार (21 दिसंबर 2025) को घटना की निंदा की. उन्होंने इसे चौंकाने वाला बताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की. भीड़ ने राम नारायण को चोरी के शक में बांग्लादेशी घुसपैठिया समझकर बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर 80 से अधिक चोटों के निशान मिले, पसलियां टूटी हुई थीं. रामनारायण की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

कांग्रेस ने केरल सरकार पर निशाना साधा

डॉक्टरों ने इसे बेहद क्रूर हमला बताया, जहां शरीर का कोई हिस्सा चोट से अछूता नहीं रहा. घटना 17-18 दिसंबर की है, जब राम नारायण काम की तलाश में केरल आया था.वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा, 'केरल के पलक्कड़ में छत्तीसगढ़ के रहने वाले राम नारायण बघेल की मॉब लिंचिंग की घटना बहुत चौंकाने वाली है. यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि ऐसी हिंसक ताकतें हावी हो जाएं.'