हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वSydney Shooting: आतंकी पर झपट काबू में करने वाले अहमद बुरी तरह जख्मी, इलाज के लिए फंडिंग कैंपेन, एक ही दिन में जुटे 6 करोड़   

Sydney Shooting: आतंकी पर झपट काबू में करने वाले अहमद बुरी तरह जख्मी, इलाज के लिए फंडिंग कैंपेन, एक ही दिन में जुटे 6 करोड़   

Sydney Bondi Beach: सिडनी के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले के दौरान अहमद अल अहमद ने एक शूटर को पीछे से दबोच लिया था. इसके बाद उससे उसकी बंदूक छीनकर उसी पर तान दी थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 15 Dec 2025 11:46 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

सिडनी के बोंडी बीच पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान एक शूटर से बंदूक छीनने वाले शख्स अहमद अल अहमद के साहसिक कार्य के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया से दान की बाढ़ आ गई है. दान की कुल रकम अब 1.1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर (6,63,67,752 भारतीय रुपये) को पार कर चुकी है.

आतंकी हमले के दौरान गोली लगने के कारण घायल होने के बाद अहमद अल अहमद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी कराई गई. कहा जा रहा है कि जैसे-जैसे अहमद की हालत में सुधार हो रहा है, उनके समर्थन में लोगों की ओर दिए गए दान में रकम में तेजी से उछाल आया है.

अहमद के लिए GoFundMe कैंपेन के जरिए मदद

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अहमद की मदद के लिए शुरू किए GoFundMe कैंपेन के तहत सिर्फ एक ही दिन में 1.1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से ज्यादा की रकम इकट्ठा हो गई. अरबपति हेड फंड मैनेजर बिल एकमैन इस कैंपेन में सबसे बड़ा दान देने वाले शख्स के तौर पर सामने आए, जिन्होंने 99,999 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का योगदान दिया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फंडरेजर को शेयर किया.

आतंकी हमले के दौरान शूटर पर झपट पड़े थे अहमद

दो बच्चों के पिता 43 वर्षीय अहमद अल अहमद ने आतंकी हमले के दौरान पहले पार्किंग में खड़ी की गई कारों के पीछे छिपे थे और फिर वे अचानक से पीछे से एक शूटर पर झपट पड़े. शूटर के साथ हाथापाई के बाद उन्होंने उससे उसकी राइफल छीन ली और उसे जमीन पर गिराकर उसकी राइफल उसी पर तान दी थी. अधिकारियों का कहना है कि अहमद के इस दिलेरी वाले कदम से घटनास्थल पर मौजूद कई और लोगों की जान जाने से बच गई.

बाप-बेटे ने यहूदी-त्योहार के दौरान लोगों पर किया था हमला

ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को कहा कि रविवार (14 दिसंबर, 2025) की दोपहर बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का के दौरान 50 साल के एक शख्स और उसके 24 वर्षीय बेटे ने लोगों पर हमला कर दिया था. इस हमले में कुल 15 लोगों की मौत हुई. अधिकारियों ने इस हमले को पिछले तीन दशकों में देश की सबसे भयानक मास शूटिंग करार दिया.

यह भी पढ़ेंः सिडनी फायरिंग: पाकिस्तानी बाप-बेटे पर ISIS कनेक्शन का शक, जांच में कार से मिला आतंकी संगठन का झंडा

Published at : 15 Dec 2025 11:46 PM (IST)
Sydney AUSTRALIA Sydney Terror Attack Australia Police
