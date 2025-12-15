सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए भीषण हमले की जांच में अब आतंकी एंगल सामने आ रहा है. पुलिस को हमलावरों की कार से ISIS का एक झंडा मिला है, जिसके बाद पाकिस्तानी मूल के पिता-पुत्र के आईएस से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है.

कार से मिला ISIS का झंडा

जांच एजेंसियों के मुताबिक, हमले से जुड़े वाहन की तलाशी के दौरान ISIS का झंडा बरामद किया गया. इस खोज के बाद पूरे मामले को आतंकवादी हमले के एंगल से देखा जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां हर कड़ी की बारीकी से जांच कर रही हैं.

पाकिस्तानी पिता-पुत्र पर शक

हमलावरों की पहचान 50 वर्षीय साजिद अकरम और उसके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम के रूप में हुई है. दोनों के पाकिस्तानी नागरिक होने की खबरें सामने आई हैं. साजिद अकरम पुलिस कार्रवाई में मारा गया, जबकि नवीद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और पुलिस की निगरानी में है.

पहले से रडार पर था नवीद

सूत्रों के अनुसार, नवीद अकरम कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसियों के रडार पर आया था, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया था. अब ISIS से जुड़े सुराग मिलने के बाद इस पहलू की दोबारा गहन जांच की जा रही है.

पुलिस ने नहीं की आधिकारिक पुष्टि

ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने साफ किया है कि ISIS से सीधा संबंध होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा.

आतंकी हमले के एंगल से तेज हुई जांच

ISIS झंडे की बरामदगी के बाद मामले को एंटी-सेमिटिक आतंकी हमला मानते हुए जांच तेज कर दी गई है. अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से भी इनपुट लिए जा रहे हैं, ताकि हमलावरों के संभावित नेटवर्क और संपर्कों का पता लगाया जा सके.