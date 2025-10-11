फिलीपींस में फिर कांपी धरती, एक दिन पहले ही भूकंप से हुई थी 8 की मौत, जानें अब क्या हैं हालात

दक्षिणी फिलीपींस में दो बड़े भूकंपों में कम से कम 7 लोगों की मौत के एक दिन बाद शनिवार देर रात देश के दक्षिणी तट पर एक और 6.0 तीव्रता का भूकंप आया. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, यह झटका करीब 59 किलोमीटर की गहराई में आया और कगवाइट शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर इसका केंद्र था.

दो बड़े भूकंपों ने मचाई थी तबाही

इससे पहले शुक्रवार को दक्षिणी फिलीपींस के तटीय इलाकों में कुछ घंटों के अंतर पर दो बड़े भूकंप आए थे, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई थी. पहला भूकंप 7.4 तीव्रता का था, जिसने भूस्खलन कराए और सुनामी की आशंका के चलते तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा.

दूसरा झटका भी उसी फॉल्ट लाइन पर आया

दूसरा भूकंप 6.8 तीव्रता का था, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने फिर से सुनामी की चेतावनी जारी की. यह झटका भी फिलिपीन ट्रेंच नामक फॉल्ट लाइन पर मनाय शहर (दावाओ ओरिएंटल प्रांत) से दूर 37 किलोमीटर की गहराई में आया था. फिलिपीन इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजी एंड वल्केनोलॉजी के प्रमुख टेरेसिटो बाकोलकॉल ने इसकी जानकारी दी.

अंधेरे में नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल

फिलीपींस के अधिकारी बेसिंगा ने बताया कि रात का समय होने और अंधेरा रहने के कारण नुकसान की सही जानकारी फिलहाल नहीं दी जा सकती. यह भी स्पष्ट नहीं है कि शनिवार को आया यह नया भूकंप शुक्रवार को मनाय शहर (मिंडानाओ क्षेत्र) के पास आए दो भूकंपों का आफ्टरशॉक था या नहीं.

लोगों ने खुले में बिताई रात

मिंडानाओ द्वीप के कई तटीय इलाकों के लोग आफ्टरशॉक्स से डरकर रातभर खुले में सोए, ताकि इमारतों के गिरने की स्थिति में वे सुरक्षित रह सकें. फिलिपीन भूकंप विज्ञान कार्यालय ने बताया कि पहले भूकंप के बाद से अब तक 800 से अधिक आफ्टरशॉक्स दर्ज किए जा चुके हैं. मिंडानाओ क्षेत्र में कई बड़ी फॉल्ट लाइन्स होने के कारण ऐसे झटके हफ्तों तक जारी रह सकते हैं.

कुछ दिन पहले ही आया था जानलेवा भूकंप

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह भूकंपों की श्रृंखला कुछ ही दिन पहले आए 6.9 तीव्रता के एक भूकंप के बाद आई है, जिसमें सेबू प्रांत में 75 लोगों की मौत और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए थे.