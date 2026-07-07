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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदुनिया का पहला AI हैकर? बिना इंसान के JADEPUFFER ने किया साइबर अटैक, डेटा एन्क्रिप्ट कर मांगी बिटकॉइन में फिरौती

दुनिया का पहला AI हैकर? बिना इंसान के JADEPUFFER ने किया साइबर अटैक, डेटा एन्क्रिप्ट कर मांगी बिटकॉइन में फिरौती

AI Ransomware Alert: रिपोर्ट के मुताबिक, हमले की शुरुआत Langflow नाम के ओपन-सोर्स AI प्लेटफॉर्म की एक सुरक्षा खामी (CVE-2025-3248) का फायदा उठाकर हुई. इसके बाद AI एजेंट ने सर्वर की जांच की, API Keys और क्लाउड क्रेडेंशियल्स जुटाए, MinIO स्टोरेज से संवेदनशील फाइलें निकालीं और फिर एक दूसरे प्रोडक्शन सर्वर तक पहुंच गया.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 07 Jul 2026 03:51 PM (IST)
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अब तक साइबर हमलों की हर बड़ी कहानी में एक इंसान पर्दे के पीछे होता था. वही हैकर कोड लिखता था, शिकार चुनता था और हमला करने का फैसला लेता था. लेकिन अब साइबर सुरक्षा की दुनिया में ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इस धारणा को ही चुनौती दे दी है. दावा है कि पहली बार एक AI एजेंट ने बिना किसी इंसानी दखल के पूरा रैनसमवेयर हमला अंजाम दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, हमले की शुरुआत Langflow नाम के ओपन-सोर्स AI प्लेटफॉर्म की एक सुरक्षा खामी (CVE-2025-3248) का फायदा उठाकर हुई. इसके बाद AI एजेंट ने सर्वर की जांच की, API Keys और क्लाउड क्रेडेंशियल्स जुटाए, MinIO स्टोरेज से संवेदनशील फाइलें निकालीं और फिर एक दूसरे प्रोडक्शन सर्वर तक पहुंच गया.

इसके बाद AI ने MySQL और Alibaba Nacos सर्वर को निशाना बनाया. उसने डिफॉल्ट साइनिंग-की का इस्तेमाल कर ऑथेंटिकेशन टोकन तैयार किए, डेटाबेस में बैकडोर एडमिन अकाउंट बनाया और फिर 1,300 से अधिक कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्ड एन्क्रिप्ट कर दिए. इसके बाद मूल डेटा हटाकर बिटकॉइन में भुगतान की मांग वाला संदेश छोड़ दिया.

इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि इसमें कौन-सी तकनीक इस्तेमाल हुई. साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से अधिकांश तकनीकें पहले भी देखी जा चुकी हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पूरी प्रक्रिया किसी इंसान ने नहीं, बल्कि AI ने खुद तय की और उसे अंजाम भी दिया.

क्या है JADEPUFFER?

साइबर सिक्योरिटी कंपनी Sysdig Threat Research Team ने अपनी रिपोर्ट में JADEPUFFER नाम के एक AI-आधारित रैनसमवेयर अभियान का खुलासा किया है. शोधकर्ताओं के मुताबिक, यह कोई लैब में किया गया प्रयोग नहीं था, बल्कि वास्तविक सिस्टम पर देखा गया हमला था. रिपोर्ट के अनुसार, AI ने खुद कमजोरियां खोजीं, पासवर्ड और क्लाउड क्रेडेंशियल्स हासिल किए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंच बनाई, बैकडोर तैयार किया, डेटा एन्क्रिप्ट किया और आखिर में बिटकॉइन में फिरौती मांगने वाला नोट भी छोड़ दिया.

Sysdig का दावा है कि AI ने सिर्फ आदेश नहीं माने, बल्कि हर कदम पर खुद फैसला लिया. रिपोर्ट के अनुसार, जब लॉगिन की पहली कोशिश नाकाम हुई तो AI ने खुद संभावित कारण तलाशे, अपना कोड बदला और दोबारा सफलतापूर्वक लॉगिन किया. इसी तरह डेटाबेस हटाने में तकनीकी बाधा आने पर उसने खुद समाधान खोजा और प्रक्रिया पूरी की. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह सामान्य स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि स्वयं निर्णय लेने और अपनी गलती सुधारने वाले AI एजेंट का व्यवहार था.

रिपोर्ट यह भी बताती है कि AI हमलों के कारण साइबर अपराधियों के लिए बड़े पैमाने पर हमले करना पहले से कहीं आसान और सस्ता हो सकता है. वर्षों पुरानी सुरक्षा खामियां, डिफॉल्ट पासवर्ड और इंटरनेट पर खुले पड़े सर्वर अब AI के लिए आसान निशाना बन सकते हैं. खास चिंता उन कंपनियों और संस्थानों के लिए है, जिन्होंने तेजी से AI प्लेटफॉर्म तो अपनाए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया.

JADEPUFFER फिलहाल एक अकेला मामला हो सकता है, लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इसे भविष्य की झलक मान रहे हैं. अगर AI इसी गति से विकसित होता रहा, तो आने वाले वर्षों में साइबर हमलों का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। तब सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि हैकर कौन है, बल्कि यह भी होगा कि क्या अगला हमला किसी इंसान ने किया है या किसी AI ने?

ये भी पढ़ें: 'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 07 Jul 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Ransomware Artificial Intelligence Cybersecurity JADEPUFFER
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