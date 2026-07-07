सीरिया की राजधानी दमिश्क मंगलवार (7 जुलाई) को एक के बाद एक हुए धमाकों से दहल उठी. ये धमाके उस वक्त हुए जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सीरिया दौरे पर हैं. वे जैसे ही राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे, वैसे ही धमाकों की आवाज सुनाई दी. अहम बात यह भी है कि एक बम उस होटल के बाहर जा गिरा, जहां मैक्रों ठहरे हुए हैं.

सीरियाई मीडिया के मुताबिक दोनों धमाके राजधानी दमिश्क के बीच हुए हैं. धमाकों के बाद आग की लपटें उठती हुई दिखीं और आसमान में धुएं का बड़ा गुबार देखा गया. अहम बात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पूरी तरह सुरक्षित हैं. धमाकों की वजह से 18 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शामिल हैं.

फ्रांस के राष्ट्रपति ऑफिस ने कहा कि मैक्रों ने धमाकों की आवाज नहीं सुनी. उन्होंने इसके बाद सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की. ये धमाके दमिश्क की सबसे व्यस्त जगहों में से एक 'नेशनल म्यूजियम ऑफ दमिश्क' और पर्यटन मंत्रालय के पास हुए.

मैक्रों के राष्ट्रपति भवन रवाना होते ही हुआ धमाका

पहला धमाका मैक्रों के काफिले के राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होने के कुछ ही समय बाद हुआ. धमाके के बाद एक कूड़ेदान से आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया. इसी दौरान कुछ मीटर की दूरी पर दूसरा विस्फोट भी हुआ. दूसरा विस्फोट घटनास्थल पर खड़ी एक एम्बुलेंस के ठीक पास हुआ, जहां लगभग दो दर्जन लोग इकट्ठा थे.

The moment of the explosion that rocked French President Macron's residence in the Syrian capital, Damascus. pic.twitter.com/xBhlUzPyrf — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinkle) July 7, 2026

कैफे ब्लास्ट में 9 लोगों की हुई थी मौत

गौरतलब है कि दमिश्क में 2 जुलाई को एक कैफे में बम धमाका हुआ था, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी. जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. अब एक बार फिर से राजधानी को निशाना बनाया गया है. सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा 2024 में बशर अल-असद को हटाकर सत्ता में आए थे. वे देश में स्थिरता लाने की लगातार कोशिश में लगे हैं.

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