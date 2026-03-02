हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
उत्तरी अफगानिस्तान में हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट, तीन लोगों की मौत

29 जनवरी को उत्तरी बदख्शान प्रांत में भी एक हादसा हुआ था, जिसमें एक वाहन पहाड़ी सड़क से खाई में गिर गया. इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और एक घायल हुआ.

By : आईएएनएस | Updated at : 02 Mar 2026 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तरी अफगानिस्तान के जोजजान प्रांत में हाईवे पर हुए हादसे में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए. सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, यह हादसा रविवार ( 1 मार्च, 2026) को हुआ जब जोजजान–सारी पुल हाईवे पर हदबख्शी इलाके में तेज रफ्तार से चल रही दो गाड़ियों की टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में दोनों चालकों और एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चों समेत छह अन्य लोग घायल हो गए.

बयान के अनुसार, घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें. युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में सड़क हादसे एक बड़ी समस्या बने हुए हैं. खराब सड़कें, लापरवाही से वाहन चलाना और सुरक्षा उपायों की कमी इसके मुख्य कारण हैं.

इससे पहले 31 जनवरी को उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी और दो अन्य घायल हुए थे. यह दुर्घटना दुशी जिले के काला-ए-बदाय इलाके में दो तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर से हुई थी, जिसमें एक महिला और एक बच्चे सहित तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी.

29 जनवरी को उत्तरी बदख्शान प्रांत में भी एक हादसा हुआ था, जिसमें एक वाहन पहाड़ी सड़क से खाई में गिर गया. इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और एक घायल हुआ. पिछले साल दिसंबर में बगलान प्रांत के सालंग क्षेत्र में एक बस पलटने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई थी और 44 लोग घायल हुए थे.

अफगानिस्तान के लोक निर्माण मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद अशरफ हकशेनास ने बताया कि यह हादसा 20 दिसंबर को तड़के करीब 2 बजे सालंग के उत्तर में शवाल इलाके में हुआ था. उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण बस सड़क से उतरकर पलट गई, जिससे पांच लोगों की जान चली गई और 44 अन्य घायल हो गए. घायलों को खानजान जिला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया.

मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि वे इस मार्ग पर यात्रा करते समय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और यातायात नियमों का ध्यान रखें. अधिकारियों ने बताया कि सालंग हाईवे पर कई जगहों पर बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा है.

Published at : 02 Mar 2026 04:18 PM (IST)
