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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वDonald Trump: 'मजे के लिए हमला कर सकता हूं', ट्रंप ने ईरान के खर्ग आईलैंड पर अटैक की फिर दी धमकी

Donald Trump: 'मजे के लिए हमला कर सकता हूं', ट्रंप ने ईरान के खर्ग आईलैंड पर अटैक की फिर दी धमकी

Donald Trump: ट्रंप ने ईरान के खर्ग आईलैंड स्थित तेल एक्सपोर्ट सेंटर पर हमले और तेज करने की धमकी दी. होर्मुज जलडमरूमध्य से आवागमन रोकने की तेहरान की क्षमता US के लिए समस्या खड़ी कर सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 15 Mar 2026 01:50 PM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खर्ग आईलैंड स्थित तेल एक्सपोर्ट सेंटर पर हमले और तेज करने की धमकी दी है. ट्रंप ने प्रभावित देशों से होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने के लिए वॉरशिप भेजने की अपील की है. वहीं दूसरी ओर तेहरान ने भी हमले जारी रखने की बात कही है.

अब क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हमलों ने खर्ग आईलैंड के अधिकांश हिस्से को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और चेतावनी दी कि आगे और हमले हो सकते हैं. उन्होंने एनबीसी न्यूज़ से कहा, 'हम मजे के लिए इस पर कुछ और हमले कर सकते हैं.' ट्रंप ने यह भी कहा कि तेहरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौता करने को तैयार प्रतीत होता है, लेकिन शर्तें अभी पर्याप्त नहीं हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका ने खर्ग में केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था. इन टिप्पणियों ने राजनयिक प्रयासों को भी कमजोर कर दिया है, क्योंकि स्थिति से परिचित तीन सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि ट्रंप प्रशासन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से बातचीत शुरू करने के मध्य पूर्वी सहयोगियों के प्रयासों को पहले ही ठुकरा दिया.

दुनिया के देशों से ट्रंप की अपील

तेल और गैस के प्रमुख परिवहन मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के आवागमन को रोकने की तेहरान की क्षमता अमेरिका के लिए एक गंभीर समस्या खड़ी करती है. युद्ध के कारण तेल आपूर्ति में अब तक की सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न होने से ऊर्जा कीमतें आसमान छू रही हैं.

ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, 'होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल प्राप्त करने वाले देशों को उस मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और हम इसमें भरपूर मदद करेंगे.' उन्होंने आगे लिखा, 'अमेरिका उन देशों के साथ समन्वय भी करेगा ताकि सब कुछ शीघ्र और सुचारू रूप से हो सके.'

ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के समाप्त होने तक किसी भी प्रकार के युद्धविराम की संभावना को खारिज कर दिया है. शुक्रवार रात बगदाद में दूतावास पर हुए मिसाइल हमले के बाद अमेरिका ने शनिवार को अमेरिकी नागरिकों को इराक छोड़ने के लिए चेतावनी जारी की. 

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Published at : 15 Mar 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Tehran Iran DONALD Trump Strait Of Hormuz #iran Kharg Island
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