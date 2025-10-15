इजरायल और हमास के बीच शांति प्रस्ताव पारित हो गया है. गाजा में शांति के लिए मिस्र की धरती पर अमेरिका, तुर्किए और कतर की मौजूदगी में प्रस्ताव पर सहमति बनी. इस बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. जहां एक तरफ शांति की बात चल रही थी, वहीं दूसरी ओर मौत का तांडव देखने को मिला है. हमास का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 8 लोगों की हत्या करते हुए दिखाया गया है.

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने आठ लोगों को घुटनों पर बैठाकर गोलियों से भून दिया. इस दौरान आठों लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ भी बांध दिए गए थे. वीडियो में दिख रही हिंसा की वजह से उसे इस खबर में शामिल नहीं कर रहे हैं. वीडियो में गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच भीड़ अल्लाह हू अकबर के नारे लगाती हुई नजर आ रही है.

क्या है पूरा मामला

दावा किया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने जिन आठ लोगों की हत्या की है, उन पर इजरायल के साथ मिले होने का आरोप है. हमास ने यह कार्रवाई गाजा पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए की है. यह स्थिति इजरायल के लिए भी चुनौती बढ़ा सकती है. इजरायल ने शांति के बदले शर्त रखी थी कि हमास को हथियार और हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा और उसे गाजा से भी निकलना होगा. हमास गाजा का इस्तेमाल लगातार हिंसा फैलाने के लिए करता रहा है.

हमास ने इजरायल के जीवित 20 बंधकों को छोड़ा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर प्लान के पहले चरण के तहत हमास ने इजरायल के जीवित 20 बंधकों को सौंप दिया. इसके अलावा चार बंधकों के शव भी हमास ने रेड क्रॉस को सौंप दिए हैं. शवों की पहचान के लिए तेल अवीव स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक मेडिसिन केंद्र ले जाया गया. न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, हमास ने शवों की पहचान पहले से उजागर नहीं की.