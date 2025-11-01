Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जॉन स्टीवर्ट के पॉडकास्ट पर ट्रंप की 300 मिलियन डॉलर की व्हाइट हाउस बॉलरूम योजना की आलोचना की. उन्होंने सरकारी शटडाउन के बीच स्नैप खाद्य सहायता लाभ खोने वाले भूखे लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया.

'द वीकली शो' में गुरुवार को हैरिस ने उस समय अपना आपा खो दिया, जब उनसे पूछा गया कि क्या डेमोक्रेट ट्रंप की शासन-शैली से कुछ सीख सकते हैं. कमला हैरिस गुस्से में बोली कि ये क्या मज़ाक कर रहे हो? यह आदमी अपने अमीर दोस्तों के लिए एक बॉलरूम बनाना चाहता है, जबकि इस बात से बिल्कुल मुंह मोड़ रहा है कि कुछ ही घंटों में स्नैप के फायदे खत्म हो जाएंगे तो बच्चे भूखे मरने लगेंगे. कमला हैरिस ने शटडाउन से जूझ रहे आम अमेरिकियों की बजाय ट्रंप पर लग्जरी चीजों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया.

क्या है बॉलरूम प्रोजेक्ट?

ट्रंप के अनुसार, व्हाइट हाउस को आधिकारिक समारोहों के लिए एक बड़े स्थान की आवश्यकता है और उनका तर्क है कि ईस्ट रूम, जिसमें लगभग 200 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था है वो अपर्याप्त है. वे लंबे समय से साउथ लॉन में टेंट के नीचे राजकीय रात्रिभोज और बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की परंपरा की आलोचना करते रहे हैं.

प्रशासन का कहना है कि 30 करोड़ डॉलर की यह बॉलरूम परियोजना पूरी तरह से निजी तौर पर फंड की जाएगी और इसमें टैक्सपेयर्स का कोई पैसा शामिल नहीं होगा. व्हाइट हाउस ने इस प्रयास में योगदान देने वाले व्यक्तियों के नामों का खुलासा करने का वादा किया है और कुछ दानदाताओं के लिए ईस्ट रूम में रात्रिभोज का आयोजन भी किया है.

बताया जा रहा है कि लगभग 22 मिलियन डॉलर की धनराशि गूगल की सहायक कंपनी यूट्यूब से आएगी, जो 2021 में ट्रंप के साथ हुए मुकदमे के निपटारे का हिस्सा है. अधिकारियों का कहना है कि नए बॉलरूम के जनवरी 2029 में ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा होने की उम्मीद है.

