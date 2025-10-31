हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजब काशी की गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन हो गए शाकाहारी!

जब काशी की गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन हो गए शाकाहारी!

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में 60 करोड़ की लागत से बने श्री काशी नट्टुकोट्टई नागरा सतरम सोसाइटी भवन का शुभारंभ किया.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 31 Oct 2025 11:27 PM (IST)
Preferred Sources

31 अक्टूबर को देश के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने वाराणसी में 60 करोड़ की लागत से तैयार हुए श्री काशी नट्टुकोट्टई नागरा सतरम मैनेजिंग सोसाइटी का शुभारंभ किया, इस 10 मंजिला इमारत में 140 कमरे हैं. जहां श्रद्धालु पर्यटकों को ठहरने की शानदार सुविधा मिल सकेगी. इसके अलावा देश के उपराष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से काशी और तमिल के गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव के बारे में भी चर्चा किया गया. लेकिन इन सब के बीच उपराष्ट्रपति की तरफ से अपने आप को शाकाहारी होने को लेकर दिया गया बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में है.

उपराष्ट्रपति सी.पी.राधाकृष्णन ने वाराणसी और तमिलनाडु के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बंधन पर अपने संबोधन के दौरान खास जोर दिया. उन्होंने अपने पूर्व काशी यात्रा को याद करते हुए कहा कि 25 सालों में काशी के बदलाव को हमने देखा है. इस प्रगति का श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को दिया. इसी बीच उन्होंने एक व्यक्तिगत बात की भी चर्चा करते हुए कहा कि सन 2000 में गंगा नदी में पवित्र स्नान करने के बाद वह शाकाहारी हो गए. उपराष्ट्रपति की तरफ से बेबाक तरीके से कहे गए इस बात को लेकर कुछ पल के लिए सभी काफी हैरान भी हो गए.

काशी में 51000 करोड़ में 34000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संस्कृत भाषा तथा तमिल साहित्य को सबसे प्राचीन साहित्य बताया और कहा कि यह समाज में समरसता बनाए हुए है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि - श्री काशी विश्वनाथ धाम में न केवल मंदिर का कायाकल्प हुआ है बल्कि इसने भक्ति को एक नए वैश्विक स्तर पर जोड़ा है. काशी में अब तक 51 हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जिसमें लगभग 34000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जा चुका है. इसके बाद उपराष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने शांति समृद्धि और देश की भलाई के लिए भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की.

ये भी पढ़ें: ORS नाम से भ्रामक पेय बेचने वालों पर रोक बरकरार, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- 'जनता की सेहत से मजाक नहीं'

Published at : 31 Oct 2025 11:27 PM (IST)
Tags :
Vice President YOGI ADITYANATH C P Radhakrishnan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
दिल्ली NCR
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
IND vs AUS: हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
Advertisement

वीडियोज

Tejashwi का प्रण बनाम NDA का 'संकल्प'!
Bihar Election: छोटे सरकार की 'अनंत' कथा !
अस्पताल के बाहर दुलारचंद के समर्थकों का प्रदर्शन
कैसे हुई अनंत और दुलारचंद की भिड़ंत?
वादों की बौछार...कैसे पूरा करोगे 'सरकार'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
दिल्ली NCR
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
IND vs AUS: हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
इंडिया
पाकिस्तान लेगा IS के आतंकियों की मदद, रची भारत को दहलाने की साजिश, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा
पाकिस्तान लेगा IS के आतंकियों की मदद, रची भारत को दहलाने की साजिश, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
हेल्थ
Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा को क्या चीज बनाती है जहरीला, पराली से लेकर धुआं तक... किस चीज के लिए क्या जिम्मेदार?
दिल्ली की हवा को क्या चीज बनाती है जहरीला, पराली से लेकर धुआं तक... किस चीज के लिए क्या जिम्मेदार?
यूटिलिटी
300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम
300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget