प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होने को लेकर अटकलों का सिलसिला जारी है. यह बात चर्चा का एक प्रमुख विषय बना हुआ है कि पांच दिनों के बाद मलेशिया में आयोजित होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN Summit) में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होने वाली है. इस बात को लेकर भारत से अमेरिका तक राजनीतिक हलचल मची हुई है.

दरअसल, मलेशिया में रविवार (26 अक्टूबर, 2025) से आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की संभावनाएं हैं. ऐसे में इस सम्मेलन विश्व के दो प्रमुख देशों के नेताओं के बीच मुलाकात होने को लेकर कयासों का बाजार गर्म है.

US और भारत सरकार ने नहीं की आधिकारिक घोषणा

मलेशिया के नेतृत्व ने आसियान शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की पहले ही पुष्टि कर दी है. हालांकि, अमेरिका के व्हाइट हाउस ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. वहीं, भारत सरकार ने भी अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे या नहीं.

ट्रंप-मोदी की संभावित मुलाकात को लेकर क्यों हो रही इतनी चर्चा?

मलेशिया में होने वाले आसियान समिट में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की संभावित मुलाकात को लेकर चर्चा भारत पर अमेरिकी टैरिफ के तनाव के बीच जोरों पर है. इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें नवंबर, 2025 में जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाले G20 समिट में डोनाल्ड ट्रंप की शामिल होने की संभावनाएं बेहद कम है. दूसरी ओर, क्वाड देशों के बीच अगली शिखर सम्मेलन के लिए अभी तक तारीख तय नहीं हुआ है. ऐसे में मलेशिया में होने वाले सम्मेलन में इन दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात को लेकर एकमात्र संभावना बन सकती है.