मराठी न बोल पाने के कारण सहयात्री से उलझी महिला, बीच हवा में शख्स को दी धमकी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







महाराष्ट्र में रहकर मराठी न बोल पाने वाले लोगों के साथ अभद्र और अनियंत्रित व्यवहार के अब तक काफी मामले सामने आ चुके हैं. लेकिन अब इस मुद्दे से जुड़ा एक और मामला सामने आया है, जो महाराष्ट्र की जमीन पर नहीं बल्कि राज्य की राजधानी मुंबई जा रही एअर इंडिया के विमान में बीच हवा में हुई है.

दरअसल, एअर इंडिया के विमान में एक महिला यात्री ने दूसरे यात्री को मजबूर किया कि अगर उसे मुंबई में रहना है तो वह मराठी भाषा में बात करे. पीड़ित शख्स ने इस घटना का पूरा वीडियो अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया. जिसमें एक महिला को बार-बार एक सहयात्री से मराठी में बोलने के लिए कहते हुए देखा गया. जिस यात्री को महिला ने उड़ान के दौरान मराठी बोलने के लिए मजबूर किया, उनका नाम माही खान है.

पीड़ित यात्री ने घटना के बारे में क्या कहा?

माही खान ने एनडीटीवी से कहा, ‘मैं घटना के बाद विमान के क्रू सदस्यों को बुलाया, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया और तो और एअर इंडिया की ओर से अभी तक उस महिला यात्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.’ उन्होंने कहा, ‘हम विविधता में एकता की बात तो करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में एकता कहां है?’

माही ने कहा कि उनके कई मराठी दोस्त हैं, लेकिन किसी ने कभी उन्हें किसी खास भाषा में बात करने के लिए मजबूर नहीं किया है. उन्होंने कहा, ‘हर भाषा की अपनी सुंदरता होती है, अगर उसे सही भावना से बोला जाए.’

आखिर विमान में कैसे-क्या हुआ मामला?

माही ने कहा कि मुंबई जाने वाली फ्लाइट सुबह 6:25 बजे की थी और वे सुबह 4:30 बजे से जाग रहे थे. फ्लाइट में बैठने और उड़ान भरने के बाद उन्होंने जैसे ही अपने सीट को थोड़ा पीछे झुकाया, वैसे ही पीछे बैठी महिला का बोतल नीचे गिर गया.

उन्होंने कहा, ‘जैसे ही मैंने सीट पीछे करने के लिए बटन दबाया, मेरे पीछे बैठी महिला की ट्रे पर रखी बोतल नीचे गिर गई. इसके बाद वह मुझ पर मराठी भाषा में चिल्लाने लगीं, जो मैं समझ नहीं पाया. मैंने उनकी ओर देखा और कहा, सॉरी मैडम. उन्होंने फिर कुछ मराठी में कहा, जो मैं नहीं समझ पाया. तब मैंने उनसे कहा कि क्या वे हिंदी या अंग्रेजी में बता सकती हैं ताकि मैं जवाब दे सकूं. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे मुझे डांट रही थीं या कुछ समझा रही थीं.’

On Oct 23rd 2025 YouTuber Mahi Khan recorded a confrontation with a female passenger on Air India flight A1676 from Kolkata to Mumbai where she demanded that he must speak Marathi & threatened to confront him upon landing for his refusal

Next level gundagardi by female goon pic.twitter.com/RW6ovm0Tn2 — 💝🌹💖🇮🇳jaggirmRanbir🇮🇳💖🌹💝 (@jaggirm) October 23, 2025

इसके बाद यह मामला तब और बढ़ गया जब उस महिला ने यह कहा कि तुम मुंबई जा रहे हो, लेकिन तुम मराठी नहीं बोल सकते?

माही ने कहा, ‘मैंने इस मुद्दे पर काफी रिसर्च की थी और जब उस महिला ने मुझे मराठी बोलने के लिए मजबूर करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि फिर वही बात हो रही है. तो मैंने अपना फोन उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. मैंने उससे पूछा कि क्या मराठी में बात करना अनिवार्य है. वह मुझ पर चिल्लाई और बोली कि तुम मुंबई जा रहे हो, इसलिए तुम्हें मराठी बोलनी पड़ेगी. इसके बाद मैं क्रू को बुलाया.’ तभी महिला ने कथित पर माही को धमकी दी कि मुंबई उतरने के बाद वह बताएंगी कि बदतमीजी किसे कहते हैं.

यह भी पढ़ेंः 9/11 हमले के बाद महिलाओं के कपड़े पहनकर पाकिस्तान भागा था लादेन? CIA के पूर्व अफसर का खुलासा