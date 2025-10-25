9/11 हमले के बाद महिलाओं के कपड़े पहनकर पाकिस्तान भागा था लादेन? CIA के पूर्व अफसर का खुलासा

दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 9/11 आतंकी हमला आज भी सभी को याद है. अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्वीन टावर पर यह बड़ा आतंकी हमला अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन ने कराया था. जिसे लेकर अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के एक पूर्व अधिकारी एक हैरान कर देने वाला दावा किया है.

सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकोउ ने खुलासा किया कि अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद अल-कायदा का संस्थापक और कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन महिलाओं के कपड़े पहनकर अफगानिस्तान के तोरा बोरा पहाड़ों से होते हुए भाग गया था.

अफगानिस्तान के पहाड़ों में छिपकर बैठा था बिन लादेन

जॉन किरियाकोउ ने 15 सालों तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए में अपनी सेवाएं दीं और उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों का भी नेतृत्व किया है. न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक विशेष इंटरव्यू में जॉन किरियाकोउ ने दावा किया कि अमेरिका की सेना का यह मानना था कि उन्होंने साल 2001 के अक्टूबर महीने में ओसामा बिन लादेन के साथ अल-कायदा के कई अन्य नेताओं को अपने निशाने पर ले लिया था.

US के सेंट्रल कमांड में बैठा था अल-कायदा का सीक्रेट आतंकी

हालांकि, उन्होंने इस बात की कोई खबर नहीं थी कि सेंट्रल कमांड के कमांडर का अनुवादक वास्तविकता में आतंकी संगठन अल-कायदा का ही एक सदस्य था. अमेरिकी सेना ने अपने अनुमान के आधार पर कि उन्होंने बिन लादेन को घेर लिया है, उन्होंने उसे पहाड़ से नीचे उतरने का आदेश दिया. लेकिन अमेरिकी सेना में छिपे अपने अनुवादक के माध्यम से उसने अपने आत्मसमर्पण से पहले महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकालने की बात कही और सुबह होने तक समय की मांग की थी.

अमेरिकी अधिकारी जॉन किरियाकोउ ने कहा, ‘हमने उसे पहाड़ से नीचे आने को कहा, तो उसने अनुवादक (ट्रांसलेटर) के जरिए हमसे पूछा कि क्या आप सुबह होने तक का समय हमें दे सकते है? हम अपनी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकालना चाहते हैं और फिर नीचे आकर आत्मसमर्पण कर देंगे. लेकिन इसके आखिर क्या हुआ कि बिन लादेन महिलाओं के कपड़े पहनकर निकाला और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक पिकअप ट्रक के पीछे बैठकर पाकिस्तान भाग गया था.’

उन्होंने कहा, ‘सुबह होने के बाद जब अमेरिकी सेना को पता चला कि तोरा बोरा पहाड़ से बिन लादेन और अन्य आतंकी फरार हो चुके हैं, इसके बाद अमेरिका की सेना पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन चलाया.’

