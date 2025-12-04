खरगे का पोस्ट- हमने कहा सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यूं है, मोदी बोले- मौसम का मज़ा लीजिए

शीतकालीन सत्र संसद में चल रहा है. ऐसे में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से लगातार सवाल कर रहा है. इससे पहले भी प्रदूषण को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिला है. अब सरकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सवाल किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शायरना अंदाज में सवाल किया है. बता दें, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से भी ऊपर है. इस दौरान कई नेता मास्क भी लगाकर संसद में पहुंचे.

कांग्रेस अध्यक्ष ने शायरना अंदाज में पूछा सवाल

मल्लिकार्जुन खरगे ने पोस्ट करते हुए लिखा- सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यूँ है; इस शहर में हर शख़्स परेशान सा क्यूँ है"

इसी पोस्ट के नीचे कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा- मोदी जी का जवाब-मौसम का मजा लिजिए.

पोस्ट में खरगे ने आगे लिखा, ज़हरीली हवा पर भाजपाई उदासीनता के विरोध में संसद में हमारा प्रदर्शन.

ज़हरीली हवा पर भाजपाई उदासीनता के विरोध में संसद में हमारा प्रदर्शन।



संसद में वायु प्रदूषण पर विपक्ष का विरोध

दरअसल, आज वायु प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की. इस दौरान वायु प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला. संसद के मकर द्वार के सामने विपक्ष के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि कुछ करना सरकार की जिम्मेदारी है. छोटे बच्चे परेशान हैं. मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए यह मुश्किल है. इस दौरान पोस्टर पर लिखा था- मौसम का मजा लिजिए. यह 1 दिसंबर को मोदी जी के बयान पर विपक्ष का तंज माना जा रहा है.

प्रदूषण पर प्रदर्शन के बाद संसद के अंदर जाने से पहले कांग्रेस संसदीय दल के नेता सोनिया गांधी ने कहा की प्रदूषण को रोकने कम करने की जिम्मेदारी सरकार की है।



छोटे-छोटे बच्चों के साथ बुजुर्गों को भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

प्रियंका गांधी ने पूछा- किस मौसम का मजा लें?

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी प्रदूषण को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें क्या स्थिति बनी हुई है. छोटे बच्चे, बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं. हर साल यह स्थिति बिगड़ती जा रही है. हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है. कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है. हमने बोला है कि सरकार इस पर कार्रवाई करे. हम उनके साथ खड़े हैं. यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है.