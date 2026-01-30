केरल को लेकर अनोखा और चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है. यहां पिछले दो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) राज्य में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है. इंडिया टुडे और सी-वोटर के सर्वे मूड ऑफ नेशनल (MOTN) ने अनुमान लगाया है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो यूडीएफ एक बार फिर सबसे आगे रहेगा.

सर्वे के मुताबिक, 'आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाएं तो केरल में यूडीएफ 18 सीटों पर मजबूत स्थिति पर है. यहां किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नजर नहीं आती. इससे पहले अगस्त 2025 में प्रकाशित सर्वे के पिछले एडिशन में भी यूडीएफ की सीटों की संख्या 18 बताई थी.'

चौंकाने वाला क्यों है यह सर्वे?

दरअसल, इस पूरे सर्वे में जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, उनमें सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ की सीटों की संख्या 0 बताई है. वहीं, बीजेपी की सीटें मिलने की बात सामने आई है. पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक सीट मिली थी.

वोट शेयर में आंकड़ों में किस तरह के बदलाव?

वोट शेयर के आंकड़ों को लेकर भी सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. MOTN के मुताबिक, 2024 की तुलना में यूडीएफ के वोट शेयर में 3% की गिरावट दिखाई गई है. यहां बीजेपी का वोट शेयर 17% से बढ़कर 25% होने का अनुमान है.

हालांकि यूडीएफ की स्पष्ट बढ़त हाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नजर नहीं आती है. पिछले दो लोकसभा चुनाव में यहां के लोगों ने यूडीएफ को वोट दिया है. साथ ही विधानसभा चुनावों में एलडीएफ को चुना गया.

इस साल देश के इन 5 राज्यों में होने हैं चुनाव

इस साल यानी 2026 भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साल माना जा रहा है. क्योंकि इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी जैसे अहम राज्य शामिल हैं.

केरल में हाल ही में हुए नगर निकाय के चुनावों में भी कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी. जबकि लेफ्ट गठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े नगर निगम पर कब्जा जमाने में सफल रही.